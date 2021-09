Alumnos con "ganas" y padres "más tranquilos"

CON las mochilas preparadas, cargados de ilusión y «más tranquilos» que hace justo un año. Así han llegado muchos niños abulenses a la vuelta al cole, un momento esperado por muchos y temido por algunos que se materializó este viernes para arrancar el que será el segundo curso escolar marcado por la covid, al menos de inicio.

Los 12.200 estudiantes de la provincia de Ávila de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, ramas para la transición de la vida adulta y estudiantes de Secundaria matriculados en centros de Primaria estrenaron un curso que llega con un leve aumento de alumnado global -hasta los 23.296 alumnos- y con confianza en repetir el «éxito» del periodo escolar pasado en cuanto a la ejecución de los protocolos de seguridad por parte de la comunidad educativa.

La experiencia es un grado y eso se notó, entre otros, en el estreno en el colegio Claudio Sánchez Albornoz de la capital abulense. Minutos antes de las nueve de la mañana la gran mayoría de los niños ya estaban colocados en la fila de su curso, con su mascarilla bien puesta y guardando la debida distancia de seguridad con los compañeros, lo que no impidió que compartieran anécdotas del verano. La música alegre que sonaba por la megafonía y la llegada de los profesores con paraguas de colores, cada uno distinto para identificar a los cursos, dejaban claro que esta entrada en el colegio no era una más. El primer día de clase siempre es especial, seas nuevo o ya veterano. Pedro y Víctor, dos pequeños de cuarto de Primaria, aseguraban tener «ganas» de empezar el colegio, sobre todo «por ver a los amigos», y se mostraban convencidos de que, aunque el curso se presentaba «difícil», lo iban a «sacar adelante». «La mascarilla bien, se aguanta», comentaban poco antes de despedirse de sus padres en la distancia y enfilar las escaleras para seguir el itinerario habilitado para llegar hasta su clase. La emoción del regreso y el último beso ya se habían quedado atrás.

Carlota, de sexto de Primaria, también reconocía tener ganas de empezar. ¿El motivo?, el habitual, «ver a los amigos». «Por las clases regular, porque me gustan unas asignaturas y otras no, ¿lo que más?, plástica y educación física», señalaba.

Pero no todo era ilusión. Laura, de tercero, confesaba que no quería empezar porque «se está mejor de vacaciones». Con el protocolo covid, eso sí, no había ningún problema. «Se lleva bien, ya estamos acostumbrados».

Y si había ganas en los niños, qué decir de los padres que observaban muy atentos la ordenada entrada. «Empezamos el curso con ganas y un poco mejor que el año pasado, más tranquilos. Como vimos que el protocolo funcionó tan bien, creo que este año no va a ser menos», apuntaba María, madre de un niño de quinto curso y quien se mostró convencida de que«va a ir todo bien».

También estaba más tranquilo, aunque «siempre quede el miedo», Raúl, padre de dos niños, de colegio e instituto. «Ahora a hacer encaje de bolillos para poder traerlos, pero bien», señalaba, para elogiar la organización del centro y el comportamiento de los niños. Sobre el estreno explicaba que en su casa no había habido nervios. «No, se han levantado muy tranquilos y con tiempo, será por ser el primer día, luego ya empezarán las prisas».

En la comunidad educativa también se respiraba más tranquilidad, pese a los lógicos nervios y las prisas del primer día. Mari Cruz Varas, directora del Claudio Sánchez Albornoz de Ávila, habló de «ilusión», porque«cada curso es un reto», y de «esperanza», al tener «en el horizonte que las medidas covid puedan suavizarse a lo largo del curso para poder llegar a una situación normalizada».

Sobre el estreno, comentó que se había producido sobre el guión previsto, con «mucha alegría y energía» en el alumnado y profesorado y con el mismo protocolo que el año pasado tanto dentro como fuera del aula en cuanto a higiene y seguridad. Lo que había cambiado era la sensación. «El año pasado empezamos con un nivel de tensión altísimo y ahora no es que haya relajación, pero sí cierta tranquilidad, tenemos experiencia previa», comentó. «Los niños están muy concienciados y lo hicieron genial».

En cuanto a lo que esperan de este curso, no dudó en hablar de «normalización». «Sería estupendo quitarnos la mascarilla dentro del aula y que las medidas se vayan suavizando. Los objetivos académicos son los mismos que otros años, que los chicos alcancen el éxito educativo y que estén en el colegio contentos y seguros», remarcó.

En el Colegio Diocesano Asunción Nuestra Señora la satisfacción también era la nota predominante tras un estreno en el que todo funcionó según lo previsto en cuanto a la organización de las entradas, de nuevo ordenadas y escalonadas, a los tiempos y a la ausencia de aglomeraciones e incidentes. «El dispositivo prácticamente era el mismo que el del año pasado, las familias lo tenían bastante asimilado y las nuevas se han sumado igual», destacó el director académico de Infantil y Primaria, Jorge Sastre, quien añadió que los alumnos «han venido con lo que tenían que hacer muy aprendido», contando además con «la experiencia del curso pasado».

La situación, más o menos parecida, se repitió en los patios de los colegios de Ávila y provincia durante toda la jornada. Los lloros fueron puntuales, más habituales en los alumnos del segundo ciclo de Infantil que se incorporaban por primera vez al colegio o entre los pequeños que se encontraron con que este año no irán a clase con algunos amigos. Nada que no vaya a remediar el periodo de adaptación de los siguientes días.

El próximo miércoles le llegará el turno a la Secundaria y el Bachillerato, ya con buena parte de la vacunación de los escolares completada.