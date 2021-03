El PSOE cree tardía la campaña de bonos para el consumo

El PSOE cree que la campaña de bonos para incentivar el consumo en comercio y hostelería que pone en marcha el Ayuntamiento de Ávila con 600.000 euros de remanente de tesorería es tardía y recuerda que ya en mayo del pasado año ellos propusieron medidas, entre ellas para el consumo, que no se aceptaron. Hablan además de que no se conoce de dónde procede el remanente y critican que Por Ávila tenga «facturas en el cajón», lo mismo que ellos critican de gobiernos anteriores.

Las concejalas socialistas Yolanda Vázquez y Eva Arias aseguraron que es «oportunista» poner ahora esta medida de bonos, sobre todo porque creen que es en respuesta a las enmiendas aportadas por la oposición al no tener el presupuesto de 2021 medidas para incentivar el consumo.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Yolanda Vázquez, que recordó el voto negativo a los presupuestos por parte del PSOE, hizo un análisis sobre el uso de esos remanentes de más de dos millones que no les han explicado y que creen que el equipo de gobierno utilizan para hacer «política de bombo y platillo» y ponerse medallas diciendo que es por «una buena gestión económica, mientras desde el PSOE se considera que es dinero de partidas que no se han podido ejecutar por la pandemia.

Sobre el uso de este dinero, señalan que una parte irá a pagos de facturas, algunas de 2019 y la mayoría de 2020, motivo por el que critican que Por Ávila acumule facturas que no abona en tiempo y forma.

En cuanto a la parte que irá destinada a retribuciones de los trabajadores del Ayuntamiento por horas extraordinarias en el último trimestre de 2020, critican el retraso con el que llega los meses, que irá desde los tres a los seis meses por un trabajo ya realizado. También habla de retraso en el pago de una sentencia judicial (en la que no entra) pero que se asume ahora con esos remanentes.

Entre los distintos usos de ese dinero, se refirió especialmente a los 600.000 euros para reactivar el consumo con bonos, que formaba parte de sus propuestas por la necesidad de ayudas directas a comercio y hostelería. Critica especialmente que en su momento se dijo que no se podía hacer porque no se tenían competencias y ahora sí se haga cuando es “tardío” y muchos establecimientos ya han cerrado.

También Eva Arias, responsable de Comercio del Grupo Municipal Socialista, habló de este punto y aseguró que “se quedan cortos” con la cantidad destinada cuando hay esos dos millones de remanente. Además asegura que desconocen cómo se va a arbitrar la campaña, porque no les han informado al respecto, y cree que no se está respaldando ni al comercio ni a la hostelería. Además se refirió además a la campaña que se realizó este verano, que no se conoce “si ha sido efectiva” porque no se ha presentado ningún informe. Y ello cuando estamos a mitad de legislatura, y “no están siendo efectivos”