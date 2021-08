Baja también en Cincinnati

El tenista español Rafa Nadal tampoco disputará el torneo de Cincinnati, sexto Masters 1.000 de la temporada, después de anunciar anoche su baja en Toronto (Canadá), debido a las molestias que continúa teniendo en el pie izquierdo desde que cayese eliminado en Roland Garros y que no le dejan "disfrutar" del tenis.

Así lo anunció el torneo de Cincinnati, que tampoco disfrutará del número uno mundial, Novak Djokovic, que este martes confirmó su ausencia. "Rafael Nadal (pie) y Milos Raonic (talón) se han retirado del Western & Southern Open", apunta la organización, que recuerda que el español fue campeón de este certamen en 2013 y Raonic, subcampeón en 2020.

De esta forma, Daniil Medvedev, que ganó en Cincinnati en 2019, la última edición celebrada por la pandemia del coronavirus, será el gran favorito masculino del torneo estadounidense, dado el segundo escalón que ocupa del ranking general de la ATP.

Nadal ya explicó este martes su lesión en el pie que le impide seguir en las pistas por el momento. "Como la gente sabe, tengo este problema desde hace un par de meses. Por supuesto, no es una situación feliz después de todo el éxito que tuve aquí en Canadá y no poder jugar este año después de perderme la pasada edición. Es difícil, pero es así", comentó al dar a conocer su noticia en rueda de prensa.

El balear admitió que necesita "tratar de encontrar una manera de mejorar de nuevo". "Al fin y al cabo, para mí lo más importante es disfrutar jugando al tenis y hoy, con este dolor, no puedo disfrutarlo, y realmente no creo que tenga la oportunidad de luchar por las cosas por las que realmente necesito luchar", subrayó.

La semana pasada, Nadal regresó a las pistas en el torneo de Washington tras caer eliminado en las semifinales de Roland Garros ante el serbio Novak Djokovic, donde ya tuvo que ser atendido en su pie izquierdo, y después de haber tenido que renunciar a jugar en Wimbledon y en los Juegos Olímpicos de Tokio.

El ganador de 20 'Grand Slams' reconoció antes de jugar en la capital estadounidense que tras esa derrota había estado 20 días parado sin poder coger una raqueta por unas molestias que no remiten y que ya le afectaron la semana pasada, donde no pudo pasar de su segundo partido. El objetivo ahora será estar físicamente bien para el US Open, cuarto 'Grand Slam' de la temporada que da comienzo el 30 de agosto.