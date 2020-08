¿Manuel Sánchez es el fichaje bomba?

Todos los caminos conducen a ‘Roma’ suele decirse, y todos los caminos conducen a Manuel Sánchez como el jugador del Elche que podría convertirse en el fichaje ‘bomba’ del Real Ávila este verano. Su despedida del club ilicitano, su próxima llegada a la Escuela Nacional de Policía de Ávila, los múltiples guiños que desde el club encarnado –directiva y jugadores– se han producido a través de las redes sociales tanto al propio mediocentro como al club durante su fase de ascenso o los mensaje lanzados sobre un próximo fichaje ‘bomba’. Manuel Sánchez cumple todos los requisitos. Ysi fuera poco todo ello, Cope Elche confirmaba esta posibilidad a última hora del viernes. ¿Es el tapado del Real Ávila? Parece que sí.

Desde los despachos Real Ávila guardan silencio. Como en todo el mercado de fichajes, la discreción es máxima desde el Adolfo Suárez, aunque las redes sociales son otra cosa, un ‘submundo’ en el que toca leer entre líneas. Y aunque la lectura no siempre es la correcta, a veces da pistas sobre lo que está ocurriendo. A veces muy claras. Y en redes sociales los encarnados se han mostrado especialmente activos. Durante el playoff de ascenso a Primera División los mensajes desde el club, sus responsables e incluso sus jugadores se han volcado a favor del equipo ilicitano, que finalmente se hacía con el ascenso a Primera División.

Que el Real Ávila estaba tras la pista de un mediocentro de Segunda División ya se conocía, que podía ser del Elche también, pero aún había que cribar quién y comprender el por qué. Entender la llegada de un jugador de una categoría como Segunda a un Tercera podía ser complicado de asimilar si no se tienen todos los detalles. Pero este viernes las piezas del puzzle han empezado a encajar.

Se despedía Manuel Sánchez del Elche, nada nuevo en un club que con su ascenso a Primera cambiará algunas de sus caras, comenzando por la de su propio entrenador, Pacheta, al que tras guiar al equipo de Segunda B a Primera en tres temporadas le han abierto las puertas de salida. Yla salida han tomado en estos días Iván Sánchez (Birmingham), Escriche (Huesca), San Román (Atlético), Andoni López (Athletic), Tekio (Volos), Jonathan de Jesús o Manuel Sánchez. La lista se acortaba, la probabilidad de acierto aumenta como disminuye la del error, pero en medio de todo ello dos detalles.

Llegaba esta mañana el ‘retuit’ de Carlos González, director deportivo del Real Ávila, a la carta de despedida con la que Manuel Sánchez finalizaba su etapa en el club ilicitano. A otras no les dio publicidad.

«Ha llegado el momento de que nuestros caminos se separen después de tres largos, bonitos e intensos años juntos» arranca en un carta el jugador andaluz, agradeciendo al Elche «por lograr entrar en su libro de historia, siendo uno de los jugadores que logró salvar al club de la desaparición y lo ha llevado desde la Segunda B a la máxima categoría del fútbol español». Destacando que «siempre lo he dado todo por este equipo y esta afición, haciendo todo lo que ha estado en mi mano para competir en cada encuentro, para lograr la victoria y en definitiva para cosechar los mayores triunfos», reconoce que le hubiera gustado «saborear las mieles del éxito conseguido, pero ya se sabe cómo es esto que llamamos fútbol». Y es que más allá del fútbol, Manuel Sánchez ha aprobado las oposiciones a la Policía Nacional, lo que le llevará en breve a incorporarse a la Escuela Nacional de Policía de Ávila, un destino profesional que podría alternar con su pasión. No sería el primer jugador del Real Ávila –los últimos fueron Félix y Txorro– que en su momento vistieron la elástica encarnada mientras se formaban en la Escuela Nacional.

Así todo apunta a Manuel Sánchez, aunque queda por confirmarlo desde el Real Ávila, que será quien tenga la última palabra sobre un fichaje que tiene en vilo a buena parte de la afición. Ya era llamativo que el equipo se pudiera hacer con un mediocentro de Segunda División, pero sería una auténtica ‘bomba’ conseguir a uno de los jugadores que han logrado el ascenso a Primera. ManuelSánchez ha sido en el Elche uno de los referentes del vestuario franjiverde. Compromiso, carisma y valentía son algunas de las características que en su despedida han plasmado desde Elche, donde era un jugador especialmente querido. Bien es cierto que en Segunda B era un titular indiscutible y en Segunda ha tenido que alternar el once inicial con el banquillo, pero su disponibilidad para Pacheta siempre le han llevado a ser un ejemplo de profesionalidad. Una cuestión que sería especialmente valorada de llegar al vestuario del Real Ávila.

Así pues si ‘todos los caminos llevan a Roma’, todos los indicios llevan a que Manuel Sánchez será el fichaje ‘bomba’ del Real Ávila. En esto del fútbol, donde el despiste y las noticias fallidas son comunes en el mercado estival, todo puede pasar. Como puede ser que la suerte y el destino le hayan puesto al Real Ávila en bandeja de plata a un jugador de Segunda División con la vitola de recién ascendido a Primera.