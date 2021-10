El PP apremia al alcalde de Ávila a reactivar 'Patrimonitos'

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Ávila lleva tiempo interesándose por la recuperación del programa Patrimonitos, que “está desaprovechado desde hace dos años y medio por parte del equipo de gobierno cuando siempre ha demostrado ser eficaz tanto para la educación en valores como para la educación a través de la acción, de manera que los niños y jóvenes participantes han hecho suya la riqueza patrimonial de la ciudad”. Su portavoz en la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, Jacqueline Martín, recuerda que en la Junta de Gobierno Local del pasado 20 de mayo “nos interesamos por la intención del equipo de Gobierno acerca de continuar con este exitoso programa educativo y cultural, reconocido por la UNESCO”. La respuesta del equipo de Gobierno fue, “como siempre, de muy poca implicación: que se estaba a la espera de programar dicha actuación, si bien había que contar con que hubiera chavales inscritos, algo que, según el equipo de Gobierno, entonces aún estaba pendiente”.

Pasados cuatro meses sin tener noticia de ninguna actuación, y habiendo empezado el nuevo curso académico, volvieron a preguntar por el asunto en la Junta de Gobierno del 23 de septiembre, pero "vemos que con Patrimonitos sucede igual que con las becas municipales para libros de texto o para actividades extraescolares, que la iniciativa la tiene que tomar la oposición recordando al equipo de Gobierno una y otra vez actuaciones en las que demuestra mucho pasotismo”, afirma la edil popular, quien detalla que “la partida del Presupuesto municipal de 2019 para este programa era de 2.500 euros, pero el equipo de Gobierno la dejó sin ejecutar”. En las cuentas de 2020 la subió a 5.000 euros, pero el resultado final fue “exactamente el mismo, porque la dejó sin ejecutar también”. Este año la partida presupuestaria es de “solo mil euros”, pero “exigimos que la ejecuten para que el programa no se quede otro año más paralizado, estando ya a comienzos de octubre”, señala.

Y es que, como apunta Martín, “pronto, por plazos, no quedará tiempo material para llevar a cabo la actividad y la partida se perderá por tercer año consecutivo. No es tolerable que el equipo de Gobierno solo busque sacar una partida en el Presupuesto para dar imagen de implicación con la educación, pero luego no la ejecute. Si van a volvérsela a ahorrar, es más honesto de entrada no ponerla en el Presupuesto”.

Desde el PP consideran básica la participación de los jóvenes en la preservación y el fomento del patrimonio mundial. “Solo se conserva y se cuida lo que se conoce y se aprende a apreciar”, sentencia Jacqueline Martín.

El programa Patrimonitos fue iniciado por el Ayuntamiento de Ávila en 2007 y reconocido como programa UNESCO de Educación en Patrimonio Mundial en agosto de 2009.