La nueva colada destruye lo que quedaba en Todoque

La nueva colada de lava, con temperaturas de hasta 1.240 grados centígrados, ha destruido las pocas edificaciones que quedaban en pie al norte de Todoque, en la isla canaria de La Palma, según ha informado este domingo el Instituto Volcanólogico de Canarias (Involcan).

El nuevo río de lava que se liberó este sábado por la tarde al derrumbarse el flanco norte del volcán transporta consigo, flotando, bloques de roca del tamaño de un edificio de tres pisos, advierte el Instituto Geológico y Minero de España (IGME).

El IGME ha publicado esta noche un vídeo grabado sobre el terreno por sus científicos en La Palma muy cerca de la nueva colada, en el que se aprecia la fuerza con la que desciende y el tamaño de los bloques que arrastra, "equivalente a una casa de tres plantas".

El flanco norte del volcán ya había sufrido una ruptura parcial la madrugada previa y terminó por derrumbarse sobre las 19:15 del sábado, de acuerdo con la información facilitada por el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan).

Poco después de informar de este desplome en el cono, los científicos de Involcán difundían un vídeo que muestra un enorme frente de lava engullendo el polígono industrial Camino de la Gata, en Los Llanos de Aridane.

Así avanza la colada de lava por la zona del polígono industrial / This is how the lava flow moves through the area of the industrial park pic.twitter.com/Ms4u1BBAPH