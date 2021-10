Taiwán asegura que no se doblegará ante la presión china

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing Wen, ha asegurado que su país no se doblegará "ante la presión" de China, y ha prometido que continuará reforzando las defensas de la isla ante los intentos de anexión por parte del gigante asiático.

"Nadie puede obligar a Taiwán a recorrer el camino que China nos ha marcado" ha defendido la mandataria durante su discurso para celebrar el Día Nacional del territorio, recogido por el medio 'Taiwan News'.

El Ejército chino envió cerca de 150 aviones al espacio aéreo taiwanés durante los primeros cuatro días de octubre en lo que ha sido visto desde Pekín como una demostración de "fuerza", que ha sido duramente condenada por la comunidad internacional.

En su discurso, la mandataria ha asegurado que esperan que las tensiones con el país asiático se relajen y que no actuarán de manera impulsiva, pero que eso no significa que vayan a "doblegarse a la presión".

China y Taiwán "no deberían estar subordinados entre sí", según Tsai, que espera de todas formas "una relajación de las relaciones a través del Estrecho". "No actuaremos precipitadamente, pero no debería haber absolutamente ninguna ilusión de que el pueblo taiwanés vaya a doblegarse ante la presión", avisó.

Fortalecimiento defensivo

A la espera de nuevos acontecimientos, Taiwán tiene intención de seguir reforzando su línea nacional de defensa. "Seguiremos demostrando nuestra determinación de defendernos a nosotros mismos para asegurarnos de que nadie pueda obligar a Taiwán a tomar el camino que China nos ha trazado, porque no ofrece ni una vía libre y democrática de vida para Taiwán, ni soberanía para nuestros 23 millones de habitantes", ha declarado.

"Los países libres y democráticos de todo el mundo han sido alertados sobre la expansión del autoritarismo, y Taiwán es la primera línea de defensa de la democracia", según la presidenta, antes poner como ejemplo el caso de Hong Kong, donde las autoridades chinas, ha acusado, han asumido el "control total" y se han desviado "del camino del desarrollo político y económico que habían seguido desde que comenzó la 'reforma y apertura' en el territorio hace décadas", ha indicado.