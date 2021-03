La Junta pide "extremar la prudencia" en Semana Santa

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, pidió hoy a la población que debe “extremar la prudencia” en los próximos días, evitar los lugares cerrados y cumplir las normas acordadas por el Gobierno y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, indicó que es muy importante que los ciudadanos comprendan que aún no hay un porcentaje de vacunación suficiente, por lo que se debe extremar a su juicio las medidas de higiene y distanciamiento social para evitar los contagios de COVID-19.

Asimismo, Francisco Igea comentó que la situación epidemiológica permanece “estable” en Castilla y León, donde no obstante reconoció que se está produciendo un “discreto crecimiento”. Por ello, el vicepresidente insistió en que desde "hace un año y pico" informan en sus comparecencias de las recomendaciones, que se siguen manteniendo, como son la distancia social, evitar los interiores, lavarse las manos o no viajar si no es necesario.

Además, apuntó que las reuniones se permiten solo entre convivientes y añadió que la pareja de una persona se entiende que se ajusta a esta norma. Ante las dudas que pueden surgir, lamentó que se llegue a "extremos chocantes", pues a su juicio "todo el mundo tiene claro con quien convive y con quien no", dijo. "A veces se llega un poco a lo absurdo", agregó.

En cuanto a las dudas sobre si un vehículo puede considerarse un espacio privado, Francisco Igea señaló que si se comparte con un conviviente sí, pero añadió que también se permite montarse en un taxi, aunque recordó que se debe ir de uno en uno, con la ventanilla bajada, la mascarilla, guardando la distancia y, a poder ser, no más de 15 minutos.

En relación al regreso de los estudiantes universitarios esta Semana Santa, Francisco Igea señaló que se mantiene el confinamiento perimetral, por lo que se están planteando la realización de pruebas diagnósticas a los que vuelvan a sus domicilios. "Esto ha de ser mínimo", dijo en declaraciones recogidas por Ical.