El alcalde traslada la inquietud por el inicio del curso

En la tarde del martes, el alcalde de Ávila y sus homólogos regionales en municipios de más de 20.000 habitantes estaban citados a una reunión con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco para hablar de las nuevas medidas contra la covid-19 . Una cita a la que Jesús Manuel Sánchez Cabrera llevó como principal reivindicación el transmitir la inquietud de los padres de niños abulenses sobre un inicio de curso que aún no se vislumbra con claridad. «La reapertura de los colegios, el protocolo que establecería la Junta además en el caso de que no se puedan abrir los colegios» era lo que transportaba en su cartera el regidor. Y es que decía que: «Me preocupa mucho porque los padres no saben qué va a ocurrir, ni qué va a pasar con los niños, ni cómo se van a articular medidas en caso de no abrir». Ver, decía, de algún modo «cómo se conjuga que los padres vuelvan al trabajo después de las vacaciones y que sus hijos puedan estar cuidados y que puedan tener una educación de calidad». Grandes dudas actuales que lo son más teniendo en cuenta que «desde el mes de marzo nuestros hijos no van a los colegios y ahora, se inicia un nuevo curso en un momento en el que la situación es compleja».

Sánchez Cabrera también trasladó la «lealtad institucional» del Ayuntamiento de Ávila a todas las decisiones que adopte la Junta en la lucha contra la pandemia, si bien reclamó «una mayor dotación económica» para el Consistorio abulense para poder implementar las medidas necesarias en esa labor.

También solicitó una mayor dotación de medios para la Agrupación de Protección Civil de Ávila, para que pueda seguir desarrollando la importante labor que está desempeñando, especialmente en apoyo «a las personas más vulnerables, nuestros mayores». Finalmente, pidió que «cuanto antes se ponga en marcha la aplicación Radar Covid», diseñada por el Ministerio de Sanidad.