Documentales para todos en Movistar+

El mes de abril llega cargado de novedades a Movistar+ con el estreno en la plataforma digital de los documentales y reportajes más variopintos. Desde una producción sobre el supremacismo blanco en Estados Unidos a un retrato de la posguerra en Sarajevo, pasando por crónicas sobre estrellas de la música y la actuación.

The Bee Gees

Australia, 1958. Los hermanos Gibb sueñan con formar una banda y saltar al estrellato musical como en su día hicieron The Beatles. Muy unidos desde pequeños y asesorados por su padre, los jóvenes graban sus primeras maquetas y realizan sus primeras actuaciones.

The Bee Gees (Frank Marshall) es el documental definitivo sobre estos tres hermanos que alcanzaron el éxito con la banda sonora de Fiebre del sábado noche, aunque durante el camino también hubo pérdidas y tristeza. Stayin’ Alive, Night Fever o How Can You Mend a Broken Heart son solo algunos de los temas más famosos de este grupo de culto que sigue triunfando y ha perdurado durante más de medio siglo. Narrado por el mismísimo Barry Gibb, el proyecto cuenta con la participación de Noel Gallagher, Chris Martin, Justin Timberlake o Nick Jonas, entre otros.

El nuevo supremacismo blanco

El 8 de noviembre de 2016, Donald Trump ganó las elecciones de Estados Unidos. Once días después de este suceso que cambió el mundo, el director Daniel Lombroso comenzó a seguir los pasos de varios seguidores del expresidente, entre ellos, Lauren Southern, una influencer de 22 años que viajó hasta Italia para evitar la llegada de refugiados; Richard Spencer, un activista que alcanzó la fama tras gritar en un mitin «Hail Trump!» y Mike Cernovich, un periodista ultraderechista.

Con un trabajo de seguimiento e investigación durante los cuatro años de legislatura de Trump, este trabajo expone cuáles son las raíces de este creciente supremacismo blanco no solo en EEUU, sino en todo el mundo.

Gervasio Sánchez. Álbum de posguerra

El periodista Gervasio Sánchez regresa a Sarajevo 25 años después del asedio a la ciudad para encontrarse con las personas a las que fotografió y conocer cómo la guerra cambió sus vidas para siempre. Gracias al contacto que Gervasio Sánchez pudo mantener con algunos de ellos, el reportero de guerra español emprende un viaje en el tiempo para reencontrarse con ellos y mostrar cómo es posible seguir viviendo después de una guerra. Los habitantes del Sarajevo de los años 90 dan vida a estas fotos, unas imágenes que muestran cómo era el día a día de una ciudad agujereada por las balas, pero en la que, a pesar de todo, la vida continuaba.



The Go-Go's: pioneras del pop

The Go-Go’s forman parte de la Historia de la música por haber sido la banda que allanó el camino a las mujeres en la industria musical: fueron el primer grupo en que las mujeres componían, tocaban todos los instrumentos y cantaban sus propias canciones. Desde su formación en 1978, la historia de esta banda formada por cuatro mujeres provenientes de la escena punk de Los Ángeles, estuvo plagada de luces y sombras. En 1981 grabaron Beauty and the Beat, un álbum debut que las llevó a la cima del éxito y con el que en pocas semanas llegaron a conseguir el Número uno en la lista Billboard y por el que fueron nominadas al Grammy.

La directora Alison Ellwood profundiza en los anales de la historia de este grupo revelando su arduo trabajo: desde sus momentos más emocionantes hasta la disolución de la banda. Además, este trabajo sirve para denunciar el machismo imperante de la época.



The comedy store. La cuna del humor

Serie documental de cinco episodios que repasa la evolución de la comedia desde dentro de las paredes del mítico The Comedy Store, un icónico club de Los Ángeles que durante medio siglo ha visto nacer y evolucionar a cómicos tan relevantes como David Letterman, Jim Carrey, Richard Pryor, Whoopi Goldberg, Bill Burr, Robin Williams, Michael Keaton, Chapelle, Jay Leno o Sam Kinison, entre otros.

En esta serie documental, Mike Binder repasa cada década (una por episodio) en el club, desde los años 70 hasta los 2000 junto con los cómicos que vivieron, aprendieron y probaron sus textos en el club en esos años. Además de las entrevistas a caras conocidas de la comedia mundial, se podrán ver escenas de algunos de los monólogos más icónicos que han pasado por el mágico The Comedy Store.

Yul Brynner: El magnífico

La vida de Yul Brynner podría ser el guion de una película repleta de giros. Este documental repasa la biografía de este actor considerado el símbolo sexual más exótico desde Rudolph Valentino. Tuvo una vida tan singular como su belleza: además de interpretar a Ramsés II en Los diez mandamientos o al rey de Siam en El rey y yo -papel por el que consiguió el Oscar-, Yul Brynner se casó cuatro veces y tuvo una larga lista de amantes, trabajó tocando la guitarra en clubs nocturnos de París y fue trapecista en el circo. Este carismático actor nació en Rusia y pese a tener la nacionalidad estadounidense y suiza, nunca se sintió de ninguna parte. Hablaba 11 idiomas y siempre fue ambiguo sobre sus orígenes. Yul Brynner: El Magnífico muestra, por fin, a este singular hombre que se escondía tras la máscara en Westworld.

Fito: 20 años y una noche

Con 50 discos de platino y más de 600 conciertos a sus espaldas, Fito ha alcanzado un éxito musical al alcance de muy pocos: no hay nadie en España que no conozca algunas de sus canciones. Precisamente, mientras estaba recorriendo el país para celebrar sus 20 años de carrera, recibió una llamada que no esperaba: le invitaban a cerrar la gira en el Royal Albert Hall.

Fito: 20 años y una noche repasa los conciertos de su aniversario y todos los preparativos de ese gran concierto en Londres. Además, incluye entrevistas a Fito, a la banda y a los músicos que más lo conocen.