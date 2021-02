CyL ofrece lobos para repoblar zonas donde se ha extinguido

El director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de Castilla y León, José Ángel Arranz, ofrece los lobos 'sobrantes' en la comunidad autónoma para repoblar el sur de España, sobre todo Andalucía y Extremadura donde asegura que la especie se extinguió desde la aprobación de la Estrategia de Gestión vigente (2005), frente a las comunidades del norte del río Duero, donde una gestión "de éxito" ha logrado un crecimiento de la especie.

Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria concentran en torno al 95 por ciento de la población lobera y rechazan la decisión de incluir al lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lerspre).

En ese contexto de discrepancias, el director de Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz, considera en una entrevista con Europa Press que el Gobierno está fuera de la lógica, porque trata de imponer una decisión sin antes hacer un diagnóstico de la especie.

"Es la primera vez que se va a catalogar una especie en estado de conservación favorable", señala Arranz, que avisa de que las cuatro comunidades van a dar "la batalla" para frenar el cambio de estatus del lobo donde la gestión y conservación de estos 15 años "ha funcionado".

"Es una injusticia y un atropello y si sale la orden ministerial evidentemente empezaremos con toda nuestra fuerza jurídica a recurrirlo donde corresponda", advierte.

En su opinión, la Administración está yendo contra de sus propios actos porque la estrategia de 2005 se aprobó por consenso frente a la reunión "absolutamente atípica" del Comité de hace una semana. Arranz relata que la cita no se convocó con la antelación debida y además estuvo presidida por el secretario de Estado de Medio Ambiente, algo no habitual cuando se trata de directores generales.

Forzado

Por ello, está "totalmente" convencido de que el MITECO está forzando el procedimiento para adaptarlo a su conveniencia y "está siendo todo sorprendente" y ajeno a los estándares habituales.

Arranz recuerda que la propuesta se votó a pesar de que el verano pasado se había acordado por amplio consenso no modificar el estatus del lobo. Y aún más, añade que como en la primera votación no salió la opción preferida por el Ministerio, se volvió a votar por segunda vez. "Lo normal en estos casos es dejar el tema en la mesa hasta que lograr consenso", lamenta.

Al mismo tiempo, ha afeado a las comunidades autónomas que no tienen lobo y no "abrieron la boca" en la reunión del Comité de Patrimonio Natural pero después votaron sí a elevar la protección a una especie que "no les afecta".

De este modo, pone la lupa en los territorios donde las poblaciones se han extinguido, como en Sierra Morena o en Extremadura. "Nosotros tenemos lobos y estamos dispuestos a cederlos para reintroducirlos en otros territorios donde se ha extinguido. Pero no quieren oír hablar de un plan de reintroducción, mientras nosotros tenemos que sacrificar ejemplares. Es todo contrario al sentido común", insiste Arranz.

Por eso, asegura que tanto Castilla y León como Asturias, Galicia y Cantabria rechazan "de plano" el borrador de nueva estrategia ya que a su juicio se quiere aprobar una estrategia rápidamente sin antes analizar el funcionamiento de la actual, ni realizar un censo nacional actualizado.

En ese sentido, recuerda que el próximo censo debe hacerse en 2022 por lo que es necesario empezar "ya" a prepararlo. "Con un buen diagnóstico podremos hacer la mejor estrategia para el lobo. Lo contrario es hacer un documento vacío para justificar las acciones que quiero sin base técnica", precisa.

Informe flojo

Estos motivos llevan a las cuatro comunidades autónomas a no participar de la estrategia sin esas premisas. Respecto al dictamen científico esgrimido por el Gobierno, Arranz lo califica de "flojo", pero coincide con el informe realizado por un científico del Consejos Superior de Investigaciones Científicas en que constata el estado "favorable" del lobo.

De hecho, apunta que el informe defiende la protección del lobo no por la ciencia sino por "su valor cultural y aportación ecológica", un valor que tienen "todos los depredadores, lo que no es óbice para cambiar la gestión de la especie".

"Ese informe lo podría haber hecho el Museo Etnográfico o el Ministerio de Cultura. Se resuelve en una línea y carece de una argumentación mínima", sentencia.