PP critica que el carril bici no ha sido debatido ni votado

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Ávila señala que el proyecto del primer carril bici urbano de la ciudad, anunciado “a bombo y platillo” por el alcalde la semana pasada, “no ha sido presentado, debatido ni votado en ningún órgano municipal, así que, desde el punto de vista democrático, legal y técnico, aún no existe”. Su portavoz en la Comisión de Urbanismo, Miguel Encinar, compara el del carril bici con el proyecto de las escaleras mecánicas y señala que “ambos existen en la misma medida, en las portadas de los medios, en las noticias de televisión, en las crónicas de las radios, en las redes sociales de Por Ávila… pero en ningún acta oficial, en ninguna comisión informativa, en ninguna junta de Gobierno y en ningún pleno”

Así las cosas, Encinar lamenta que el carril bici esté “muy lejos de licitarse y, por tanto, de ejecutarse, porque a nadie se le escapa que el primer paso del proceso legal es que se apruebe en un órgano municipal”. Por este motivo, en la Junta de Gobierno Local celebrada esta mañana “hemos pedido al equipo de Gobierno que, al menos, nos enseñe el proyecto que se ha anunciado a los medios de comunicación”.

El edil popular contextualiza los hechos y recuerda que “el carril bici que estaba previsto en el Plan anual de Contratación de 2020 para licitarse en mayo de 2020 no se licitó. En el de este año aparece previsto para licitar en junio. Ya, de entrada, hablamos de 16 meses de retraso, porque hoy por hoy sigue sin licitarse, tres meses después de esa fecha tope”. Y es que “los 50.000 euros de la partida del Presupuesto municipal de 2020 para el carril bici no se invirtieron, a pesar de que nos interesamos en Junta de Gobierno Local el 1 de octubre de 2020 para que no se perdiera la partida”, indica.

Este año el Plan de Contratación incluye 100.000 euros, dentro de la EDUSI "conseguida por la anterior Corporación". Por ello, “en la Comisión de Urbanismo de julio animamos al equipo de gobierno a sacarlo a licitación lo antes posible para que no ocurra como el año pasado, que pase el tiempo y finalmente termine el año sin ejecutar la partida ni hacer el carril bici”, apunta Miguel Encinar

Mirando más atrás, en noviembre de 2019 el Ayuntamiento solicitó una ayuda para Proyectos Singulares en Materia de Movilidad Sostenible (programa MOVES), convocada por el Ministerio de Transición Ecológica, para la construcción de un carril bici en la zona sur de la ciudad. Suponía 350.000 euros que serían complementados por idéntica cantidad por parte del Consistorio, pero esa subvención no fue concedida, tal y como se supo en julio del año pasado. "En ese rechazo, en la Comisión de Urbanismo de julio de 2020 Miguel Encinar preguntó al equipo de Gobierno por sus planes sobre la construcción y adecuación de los carriles bici de la ciudad, ante lo que no se le indicó una línea de actuación definida. Los populares subrayan que el programa electoral con el que Por Ávila concurrió a las Elecciones promete ‘la reparación y mantenimiento de los actuales carriles bici y ampliación de los mismos’, sin supeditarlo a la colaboración de ninguna otra institución, como en este caso el Ministerio", señala Encinar.