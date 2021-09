Almeida reclama para Barajas la inversión para El Prat

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha manifestado este viernes que Madrid recibiría "con los brazos abiertos" los 1.700 millones de euros que finalmente no se destinarán a ampliar el aeropuerto de Barcelona-El Prat, y se podrían invertir en mejorar el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas. "Estamos dispuestos a recibir el dinero que no quieren en Cataluña", ha apostillado.

Durante su visita a la Feria del Libro de la capital, celebrada en el Parque de El Retiro, el primer edil madrileño ha reiterado que "Barajas necesita una ampliación, necesita una ampliación urgente, en vista de la capacidad de transporte y distribución logística que cada vez tiene más importancia en el mundo".

Previamente había indicado que "si se produce esa fusión entre Iberia y Air Europa", la capital sería "uno de los principales hub", pero con la "parte logística" como una "pata coja".

"Ahí tenemos un déficit; dedicaría 1.700 millones de euros para más capacidad u otras infraestructuras como el carril Bus VAO en la A2, firmado desde 2019", ha propuesto a continuación.

Este pasado miércoles, el Gobierno central descartaba la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat en esta legislatura por falta de confianza del Gobierno de la Generalitat.

"Estamos dispuestos a recibir el dinero que no quieren en Cataluña. Que no se pregunten por cómo está Madrid porque nosotros no rechazamos oportunidades, no rechazamos inversión. La cuestión de por qué Madrid está dónde está y Barcelona está dónde está, se explica claramente con el aeropuerto de El Prat", ha expresado a renglón seguido.

Considera Almeida que la sostenible ambiental "es un imperativo de la sociedad actual, pero no debe ponerse en contradicción con la generación de oportunidades".

Por ello, es partidario de "buscar ese punto de equilibrio, entre generar mayor calidad de vida y bienestar a través de políticas de sostenibilidad, pero también generar oportunidades económicas para el crecimiento".