Tudanca cree que el PP de CyL haría lo mismo que el murciano

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, respondió hoy al secretario autonómico del PPCyL, Francisco Vázquez, y recordó que no ha escuchado a ningún representante de los populares de esta Comunidad hacer “ni un sólo reproche” sobre la compra de diputadas y diputados en la Región de Murcia porque “son iguales” y porque “también lo harían, si no lo han hecho ya”.

Luis Tudanca, que compareció ante los medios de comunicación en la avenida del Acueducto tras un encuentro con representantes del Diálogo Social Provincial, dijo que está escuchando mucho últimamente el argumento de los populares que piden su marcha y es “intentar introducir un debate perverso”, ya que se están intentando juzgar y poner al mismo nivel la presentación de una moción de censura que es una herramienta democrática “legítima” con la corrupción “sistémica” del Partido Popular.

Tudanca aseguró que “por sus hechos los conoceréis” y el Partido Popular ha hecho todo lo que dijo que no haría, como comprar diputados, convocar elecciones y cumplir las leyes, cuando el Tribunal Supremo ya le “ha dado dos varapalos”. En su opinión, la credibilidad del PP “no vale para nada”.

Luis Tudanca subrayó que es muy consciente de que no juegan con las mismas armas y estamos “ante un batalla desigual” porque “ellos son corruptos y nosotros no”, y tampoco están dispuestos a serlos. “Me niego al que el PP vaya a ganar con esa herramienta, me niego, que no gane utilizando la corrupción”, sentenció en declaraciones a Ical.