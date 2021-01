"Los hechos y la verdad son ahora un estorbo"

La nueva novela de Carlos Bassas del Rey, Cielos de plomo (HarperCollins), nos sitúa en una Barcelona plaza militar, ahogada por sus murallas, ciudad sin alma que devora a sus hijos. Es una ficción sobre fondo histórico para un tiempo en el que buena parte de los discursos políticos ya no apelan a la razón y exigen un nivel de suspensión voluntaria de la incredulidad tal que el escritor, profesional de la ficción, se confiesa incapaz de alcanzar.

Cita el catalán a un amigo escritor que suele decir que Barcelona es una ciudad de perdedores, que jamás ha ganado ninguna de las guerras en las que se ha visto envuelta porque siempre ha elegido mal el bando. «¿Acaso hay algo más literario que eso?», pregunta, y responde enumerando a quienes la han escrito: Mares, Mendoza, González Ledesma, Vázquez-Montalbán, Andreu Martín, Pedrola…

Una lista a la que se suma con esta novela. Viajamos a una Ciudad Condal que es plaza militar y se ahoga entre sus murallas, lo que no impide su progreso industrial, pero castiga a su creciente población a vivir en condiciones extremas de hacinamiento e insalubridad. De hecho, antes del derribo, era la urbe con mayor concentración de habitantes por metro cuadrado en suelo urbano de Europa, la mayoría de las calles eran estrechas y oscuras y estaban sucias, no había servicio de recogida de basuras, los cementerios se ubicaban intramuros...

Si a eso se le añade el enorme descontento político y social que se respiraba, tenemos un escenario más que interesantes para una novela negra como la que nos ocupa.

Su protagonista es Miquel Expósito, abandonado al nacer en el torno de los huérfanos de la Misericordia, ratero de poca monta que milita en La Tinya, organización criminal que se reparte los barrios de una ciudad. Explica Bassas que capitales como Londres (recuerden a los Irregulares que ayudan a Sherlock Holmes) o París contaron con esos sindicatos, grupúsculos criminales formados por pobres, huérfanos, sin techo, desempleados y desamparados que no encontraron mejor modo de sobrevivir.

Un cobijo, pues, muy precario del que Miquel es expulsado cuando su mejor amigo aparece brutalmente asesinado. Ayudado por un gacetillero en horas bajas, y por dos prestigiosos doctores a la par que políticos, inicia una investigación con el fondo del tráfico de esclavos. «No fue exclusivo de la sociedad catalana, sino que estaba presente en toda España. Incluso la Reina María Cristina participó y se enriqueció gracias a él», asegura el autor, quien recuerda que grandes prohombres catalanes cuyos apellidos nos suenan a todos incrementaron su patrimonio gracias él, tanto cuando era legal como cuando dejó de serlo; «de hecho, la prohibición no hizo más que aumentar sus beneficios, y no hay que olvidar que, aunque las Cortes lo declararon ilegal en la península, no lo era todavía en Cuba o Puerto Rico».

Estamos, por lo tanto, ante una novela negra e histórica. En su epílogo, Bassas del Rey aclara qué y quién existió de verdad, y sus explicaciones nos devuelven al debate propiciado por el Gobierno británico cuando, recientemente, pidió a los guionistas de la serie The Crown que incluyeran un aviso: esto es ficción. Al parecer, no todos los telespectadores lo entienden.

El escritor es consciente de ello, a veces asumimos que por el hecho de que una novela venga entre tapas y esté en los estantes de ficción todo el mundo entenderá que lo que se cuenta en ella es precisamente eso, ficción, y quizás no sea así. «De un tiempo a esta parte, vivimos en un mundo en el que los hechos y la verdad han dejado de ser importantes, es más, se han convertido en un estorbo para muchos, así que asumo que puede pasar lo mismo con la ficción narrativa», sentencia.

Yes que le resulta curioso, y preocupante, comprobar cómo, tras años de progreso intelectual y científico, hemos regresado al punto de partida, a ese momento en el que los relatos mitológicos y religiosos dictaban qué era lo real y lo verdadero y qué no. Tanto, que hoy en día, buena parte de los discursos políticos exigen una fe inquebrantable, ilógica, irracional, mística por parte de sus seguidores. «Han dejado definitivamente de ser textos, discursos y palabras dirigidas a la razón y exigen un nivel de suspensión voluntaria de la incredulidad de tal calibre que, a pesar de dedicarme a escribir historias, soy incapaz de alcanzar».