Amazon Prime Video ha anunciado que Historias Lamentables, de Javier Fesser, se estrenará en exclusiva en más de 200 países y territorios de todo el mundo en el servicio antes de que acabe el año.

El director de Campeones, ganadora del Goya a la Mejor Película en la edición de 2019, se vuelve a poner detrás de las cámaras y propone un viaje trepidante en clave de humor a través de una selección de historias tan cotidianas como extraordinarias. La película se compone de cuatro relatos independientes pero interconectados entre sí, donde el espectador podrá viajar por situaciones actuales en las que la realidad es llevada hasta el límite, protagonizados por Chani Martín, Laura Gómez-La Cueva, Janick, Alberto Castrillo-Ferrer, Pol López y Fernando San Segundo.

«Historias Lamentables es una selección de cuentos llenos de humor, ternura, mala leche y emoción», comentó su director. «Son relatos independientes pero conectados entre sí en donde el espectador va a contemplar, con una sonrisa de oreja a oreja, muchas de las cosas que cree que nunca le van a suceder a él. Pobrecito mío».

‘Historias Lamentables’ aterriza en Amazon en clave de humor«En línea con lo que ha sido nuestra trayectoria de ser pioneros en investigar nuevas vías para poner a disposición del público nuestras producciones, el estrenar de la mano de Amazon Prime Video esta nueva película abre un nuevo camino que ofrece la posibilidad de invertir el orden de las ventanas de exhibición que se están viendo tan afectadas a causa de la pandemia. Esto permitirá a los espectadores de todo el mundo que puedan ver la película en sus casas, y a todos aquellos que prefieran la experiencia en pantalla grande, la oportunidad de verla en cines más tarde. No se me ocurre mejor socio que Amazon Prime Video para poner Historias Lamentables a disposición de la gente, no solo de España sino de más de 200 países y territorios en todo el mundo».

«Javier Fesser es uno de los directores españoles más relevantes en la actualidad y estamos encantados de poder estrenar en exclusiva una película tan extraordinaria como Historias Lamentables para nuestros miembros Prime», precisó Ricardo Cabornero, director de contenidos en España. «Nos sentimos honrados de dar apoyo a los creadores españoles y ofrecerle a sus historias en nuestra plataforma».

Reparto coral

Ramón, un joven apocado a punto de heredar el imperio levantado por su riguroso y hermético padre; Bermejo, un veraneante metódico enfermizo del orden y enemigo de la improvisación; Ayoub, un africano sin papeles que persigue su sueño acompañado por una mujer insoportable que parece haberlos perdido todos y Alipio, un pequeño empresario sumido en el pozo de la ludopatía y la desesperación, protagonizan esta comedia, muy Fesser, formada por cuatro historias de humor interconectadas que nos llevan a la conclusión de que nada es tan divertido como la desgracia ajena y que cuanto peor lo pasen los protagonistas mejor lo pasará el espectador.

La película está producida por Películas Pendelton y Morena Films y cuenta con la participación de TVE y de Amazon, así como con el apoyo del ICAA. Firman el guion Javier Fesser y Claro García.

‘Historias Lamentables’ aterriza en Amazon en clave de humorHistorias Lamentables se unirá a las miles de series y películas disponibles en el catálogo de Prime Video, incluyendo las series Amazon Original españolas como El Corazón de Sergio Ramos y Six Dreams y los próximos estrenos de El Desafío: ETA, El Cid y La Templanza, así como otras ficciones premiadas como The Marvelous Mrs. Maisel, Fleabag o Tom Clancy’s Jack Ryan.

