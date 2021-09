Encinar pasa al grupo no adscrito y Por Ávila habla de cese

Alberto Encinar ya no es el portavoz de Por Ávila en la Diputación y ni siquiera pertenece a este partido político. El que hasta ahora era la cabeza visible de la formación amarilla en la institución provincial pasa al grupo no adscrito, del que será su portavoz, tras registrar oficialmente este miércoles la petición para la creación del citado grupo, una decisión que justificó en las «diferencias de criterio con la dirección del partido, manifestadas a nivel interno durante los últimos tiempos». Con todo, poco después de hacerse pública esta situación Por Ávila comunicaba que había expulsado a Alberto Encinar por «deslealtad a la Diputación Provincial de Ávila» y la consiguiente «pérdida de confianza» de sus compañeros diputados y de la dirección del partido, al «traspasar líneas rojas que no se corresponden a la forma de hacer política que defiende esta formación».

En concreto el presidente de Por Ávila, José Ramón Budiño, situó el desencadenante en la reciente publicación de Encinar en sus redes sociales de documentación interna de la Diputación, máxime cuando el grupo de diputados había acordado no hacerlo. Así, explicó que el pasado jueves dirigentes de Por Ávila, junto con sus compañeros diputados, convocaron a Encinar para comunicarle que no querían contar con él por la pérdida de confianza generada tras la difusión de documentos internos, al parecer relacionados con el incendio de La Paramera. «Entendíamos que hay ciertas líneas que no se pueden traspasar y que la lealtad a la Diputación está por encima de todo y le informamos de que prescindíamos de él en el partido, pero nos pidió tiempo para hablarlo con su familia y se lo dimos», señaló Budiño. Una vez que «nos enteramos que ya lo estaba hablando con compañeros de nuestra formación y de otras y que la Diputación ya tenía constancia de que quería seguir con su acta en el grupo mixto», el partido decidió hacerlo público, indicó el presidente de Por Ávila, que asegura que respeta su decisión de continuar en la institución.

«Por Ávila defiende en las instituciones en las que gobierna y en las que es oposición, como en la Diputación, una forma de hacer política constructiva y leal a las instituciones que no se corresponde con esta actuación», añade Budiño, quien la calificó de «grave». «Es algo que no se puede consentir y tenemos que dar ejemplo», dijo.

El presidente de Por Ávila cree que esta decisión no afectará al funcionamiento del grupo provincial, que continuará «trabajando como hasta ahora, defendiendo los intereses de los abulenses».

El grupo provincial queda conformado por Ángel Jiménez, alcalde de Chamartín, Carlos González, concejal de Navarrevisca, y Carlos Jiménez, alcalde de Niharra, y entre ellos «hablarán para decidir» quién será ahora el portavoz. «Tenemos tres diputados con reconocimiento y van a seguir trabajando por encima de personas, egos y actuaciones individuales», subrayó.

El protagonista de la noticia aportó matices diferentes. Aunque ha convocado este jueves a los medios para explicar la situación, el también concejal de La Serrada aseguró que el que presentó la baja del partido y solicitó su paso al grupo no adscrito fue él y que «no hay documentos de la expulsión», aunque «las consecuencias sean las mismas». En cualquier caso, reconoció las discrepancias internas con los miembros de su grupo pero «sobre todo con la dirección» y también que en los últimos tiempos sentía que «ya no me tenían confianza por razones que no llegué a comprender», de manera que «donde no te quieren no se puede estar».

Polémicas aparte, porque «no es el momento de pelearse», Encinar señaló que ha decidido seguir formando parte de la Corporación porque «puedo aportar muchas cosas positivas al desarrollo de la provincia y al funcionamiento de la institución». Así, deseó «suerte» a quienes hasta ahora han sido sus compañeros de formación, así como su agradecimiento «a todas aquellas personas que en este tiempo me han mostrado apoyo y afecto». Asimismo, agradeció al resto de grupos políticos su buena predisposición ante esta decisión, siempre buscando la estabilidad institucional y el bien común de los abulenses».