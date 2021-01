El Real Ávila quiere y necesita el 'clásico'

Llegó el ‘clásico’, el 114 en la particular historia de amor y odio que desde hace casi 80 años se profesan el Real Ávila y la Gimnástica Segoviana, dos equipos capaces de transformarse cuando se ven las caras y de festejar los triunfos y derrotas ajenas como un logro más en la temporada. Porque así es la rivalidad entre encarnados y azulgranas, dos equipos y dos aficiones que no dudan en marcar el rojo esta fecha cuando la temporada aún no se ha iniciado pero el calendario ya comienza a anunciar retazos de lo que puede deparar el año.

Y esta vez lo han marcado, y bien fuerte, dos equipos que lo anhelan y lo desean. Porque el ‘Clásico de Castilla’, como se le conoce últimamente, es un valioso tesoro para el que consiga llevarse el premio de los tres puntos en un extraño sábado de ‘clásico’ en un Adolfo Suárez limitado en aforo pero no en emociones para el partido que espera –17,00 horas– entre el líder y el segundo clasificado, un Real Ávila con las dudas a flor de piel. Los últimos tropiezos ante el Bupolsa –empate– y el Burgos Promesas –derrota– han enrarecido el ambiente de puertas hacia afuera y desde un sector de la afición que ya tiene el pañuelo blanco preparado en la mano contra el técnico, José Manuel Jimeno, con el crédito suficiente que le otorga tener al equipo en Fase de Ascenso.

Es el ‘clásico’, pero es mucho más para los encarnados. «Es un partido especial pero fundamentalmente por la importante que debemos darle a que llevamos dos semanas sin sumar los tres puntos». Se juega mucho el cuadro encarnado en un sábado en el que podría perder la segunda posición que hasta hace no tanto tiempo parecía incuestionable pero que ha quedado en el alambre ante los errores propios y la recuperación de un Numancia Bcon el que se verán las caras en apenas dos semanas. Y todo ello con el Mirandés B y la Arandina de por medio. «Es importante recuperar la senda de la victoria y que esa ventaja que teníamos y que a día de hoy ya no la tenemos, que vuelva a coger forma» reconoce Jimeno ante una situación de privilegio que reconoce se puede perder. «No queremos que pase».

«Llevamos dos semanas en las que no conseguimos la victoria –asume– pero es que es muy difícil ganar. En casa somos un equipo fuerte, pero salir fuera de casa se complica. Los rivales tienen sus armas, se encuentran cómodos en sus campos... No es fácil ganar. Somos un equipo que queremos ser protagonistas, pero las derrotas se pueden dar. Lo que no puede ser es que cunda el pánico.Parece que tras dos semanas sin ganar todo se vuelve feo, extraño. Se nos pone a todos caras de sospechosos y se genera un ambiente extraño en un sector» explica Jimeno ante las críticas que se han producido y que han empañado la antesala al partido.

Quieren y necesitan ganar. «Es el cuarto ‘clásico’ que voy a jugar. Es un partido que me encanta, pero tengo claro que los tres anteriores los he perdido y lo quiero ganar de una vez» se pide a sí mismo ante un partido al que la Segoviana llega con números que asustan. «Viene un equipo que llega arrollando» avisa el madrileño. No le falta razón.Los de Manu González no sólo son líderes, sino que lo hacen invictos, con cerca de una media de cuatro goles por partido y dos goles en contra en lo que llevamos de temporada. «Es un equipo que sufre muy poco y que maneja todos los aspectos del juego» analiza el madrileño. «Tendremos que estar muy atentos y aprovechar cualquiera de los desajustes que puedan presentarse para hacerles daño. Habrá que remar y ponerse el mono de trabajo porque nos viene un transatlántico». Un ‘tsunami’ para el que no podrá contar con uno de sus jugadores más valiosos. Se pierde el choque Borja Rubiato. Y no es una baja menor por todo lo que aporta el delantero más allá de los goles. Se suma en el parte de bajas a la ya conocida de Diego Ortiz y la prolongada de Sito Cruz, que cumple precisamente una vuelta desde su grave lesión en La Albuera.