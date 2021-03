Los incumplimientos de cierre perimetral son "excepciones"

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, aseguró que el incumplimiento de los cierres perimetrales en la Comunidad son la "excepción" y la mayoría de los ciudadanos lo cumple, tal y como afirmó que demuestran los datos de movilidad. Izquierdo, en una rueda de prensa para presentar una operación contra el tráfico de drogas, se expresó así después de que el procurador de Por Ávila y médico de profesión y en activo, Pedro Pascual Muñoz, asegurara este martes en el Pleno de las Cortes que durante su guardia del sábado atendió de forma mayoritaria a personas desplazadas de la Comunidad de Madrid. En este contexto, el delegado del Gobierno, sobre el buen funcionamiento de los protocolos, puso en valor el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los controles que se realizan ante los cierres perimetrales que ha dictado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como autoridad delegada. Izquierdo afirmó que se han hecho "muchos" controles estos meses y es "evidente que no se puede poner un policía o un guardia civil en cada rincón" para controlar a todos los ciudadanos, por ello puede haber circunstancias en que algunos no respeten los límites provinciales, pero destacó que esto es "la excepción y no la norma, a la vista de los datos de movilidad". Sin embargo, sí mostró sorpresa por que un representante de la ciudadanía como el procurador de Por Ávila pueda poner en cuestión la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "que todas las semanas comunican a la Junta de Castilla y León un sinfín de denuncias", incluidas las relacionadas con los cierres perimetrales que ha dictado el presidente de la Comunidad.