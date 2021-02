Los creadores de los inquietantes y aterradores Among the Sleep, Mosaic y The Plan cambian de tercio y traen una relajante aventura -aunque con tono agridulce- en la que hay que explorar un bosque guiado por los susurros de sus árboles personificados por la voz de múltiples narradores muy diferentes entre sí, el crujido de las ramas, el viento que sopla entre las hojas... El arte recuerda al expresionismo y está subrayado por una banda sonora con personalidad y que tiene un cierto aire místico. El conjunto audiovisual ofrece unas sensaciones que encandilan al jugador. Está a precio reducido, lo que se explica por su breve duración, es una experiencia muy corta pero cautivadora, casi un ejercicio narrativo más que un videojuego que está ya disponible en Steam.