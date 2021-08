Algo más que un amistoso

Segundo partido de preparación para el Real Ávila y primera fecha relevante marcada en el calendario encarnado.Porque en la pretemporada de los del Adolfo Suárez pide paso el Trofeo Ciudad de Ávila 2021, un galardón que hace tiempo que no recae en las vitrinas del anfitrión. Lo tendrá complicado de nuevo en esta ocasión. No es sólo la falta de rodaje y preparación de los encarnados, sino la entidad de un rival, el Unionistas, que llega con el cartel de equipo de Primera RFEF al Adolfo Suárez a partir de las 20,00 horas. Y los de DaniMori, dos escalones por encima de los encarnados, lo hacen ya con cuatro partidos de preparación a sus espaldas, otros tantos por delante y una reciente goleada (3-0) al Leganés B en el Memorial UDS. Se llevaron su trofeo y ahora quieren el del vecino.

Si el pasado fin de semana el equipo se estrenaba sobre el césped ante la Segoviana (1-2), esta vez el elegido no desmerece. «El otro día ya pudimos ver cosas. Nos fuimos con un buen sabor de boca, aunque todavía haya cuestiones que mejorar. Este sábado queremos seguir con esa línea y que sea ascendente» comenta Borja Rubiato ante lo que espera de los suyos este sábado. «Ante la Segoviana incidimos en cuestiones que queríamos ver relacionadas principalmente con la actitud sobre el campo. Esta semana queremos un paso más. Sabemos que se trata de un rival de categoría superior, más rodado, más hecho y que es nuestro segundo partido de pretemporada, pero eso no es excusa». Quiere empezar a ver cosas Rubiato y, a ser posible, «que el trofeo se quede en casa. Obviamente Unionistas está un punto por encima, pero es lo que queremos. A ganas no nos puede sobrepasar nadie». Es una de las cuestiones que lleva marcando el de Santa María del Tiétar desde que llegó al banquillo. La intensidad y la actitud no se pueden discutir.

Recupera para el partido del sábado a Llorián y a Christian, con molestias en la visita de la Segoviana, pero es duda Espada. Que se le vea sobre el césped será una cuestión a valorar de última hora. Al que no se verá será a Víctor del Monte, confinado.

Será el primero de los dos amistosos del fin de semana. Porque sin apenas descanso el equipo encarnado se desplazará el domingo a Las Navas para enfrentarse a los naveros en su campo. «Será un partido diferente». Es lo que quiere su entrenador, poner a prueba a los suyos. «La idea es que sea el rival que sea y el campo que sea, den la cara».Campo de césped artificial, pequeño, «debemos dar una buena imagen.Que nadie se desconecte». Especialmente los juveniles, con los que volverá a contar. Un buen partido para ver su evolución.

Corozo y Calderón, a la Primera de Ecuador

Que Calderón y Corozo eran dos de las bajas del Real Ávila 2021-22 era ya conocido, aunque no de manera oficial. Faltaba que el club se pronunciara y lo hacía este viernes dando a conocer, además, el destino de dos jóvenes apuestas que llegaron en la 2019-20. Regresan ambos a Ecuador con un mismo destino, el SDArucas de la Primera División. Dos jóvenes jugadores que no han terminado de abrirse un hueco definitivo en el primer equipo. Ni el lateral ni el delantero. En este último caso llama la atención las pocas oportunidades para un atacante (6 y 5 goles) con un promedio goleador mayor al de muchos de sus compañeros.

El Dioce se estrena el miércoles

Segundo y tercer partido de pretemporada este fin de semana para el Real Ávila, que se medirá consecutivamente al Unionistas y Navas del Marqués. Compás de espera para un Colegios Diocesanos que comenzaba sus entrenamientos el pasado lunes y que será el miércoles cuando se estrene sobre el césped. No será en Ávila sino en Las Navas del Marqués, donde se medirá al conjunto navero de la Provincial de Aficionados. Habrá que esperar hasta el sábado 14 de agosto para verles en el Sancti Spíritu ante La Granja. Segundo partido y un primer termómetro para comenzar a calibrar el proyecto de Somoza, cuyo vestuario, protagonizado por la continuidad de sus jugadores, hace previsible un mejor acoplamiento de sus integrantes. Una pretemporada colegial que continuará el miércoles 18 de agosto fuera de casa ante el Isoba, el sábado 21 de agosto en casa ante elSanta Marta, el sábado 28 también en casa ante el Leganés Juvenil y la opción aún abierta de un nuevo partido el miércoles 25. Todo ello para llegar listos al inicio de temporada, el 5 de septiembre en el campo de La Virgen del Camino.