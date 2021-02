Seis finales consecutivas

No baja los brazos la Cultural Deportiva Cebrereña. Ni antes ni ahora. Nunca ha sido de bajar los brazos el equipo de Pepe García, que no oculta la preocupación por la falta de resultados –«malo si no me preocupara»– pero no pierde de vista, sin que sirva de excusa o consuelo, que los mismos se le están resistiendo con dureza y crueldad a un equipo que merece mucho más por lo que hace en el campo que lo que tiene en la clasificación. Lo demostró en su última salida, a Castañares, donde el 3-0 no hizo justicia a la buena labor de un cuadro que llegó repleto de bajas. «Hay mucho a lo que agarrarse. Vamos a seguir insistiendo» se dijo tras verse las caras con la Segoviana en otra buena demostración y vuelve a decirse ahora tras hacerlo con los burgaleses.

Una actitud con la que el equipo de El Mancho Ángel Sastre buscará tres puntos tan urgentes como vitales este domingo, a partir de las 16,30 horas, ante La Granja, uno de esos equipos que, como los verdiblancos, tienen mejor fútbol que resultados.

«Este domingo tenemos una final» señala Pepe García. Lo son todos los partidos de aquí a final de temporada –queda seis partidos– si los culturalistas aspiran a tener opciones a la permanencia cuando se crucen con aquellos que también la buscan desde el Grupo A. Las prisas empiezan ya a hacer mella en todos los equipos, que miran sus calendarios en busca de los puntos necesarios.

La Cebrereña cierra dos semanas con cinco partidos

Este domingo llega a su conclusión uno de los tramos más complicados para la Cebrereña. Se acabaron los partidos aplazados y con ello las jornadas entre semana que tanto daño han hecho al equipo. En las últimas dos semanas el equipo se ha medido de manera consecutiva alReal Burgos, Gimnástica Segoviana, Colegios Diocesanos UCAV, Burgos Promesas y este domingo a La Granja, demasiado para un equipo como la Cebre. No sólo es el esfuerzo, que este miércoles se llevaba por delante a Juanma, sino en muchos casos la dificultad para completar convocatoria.