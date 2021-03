Pascual pide en las Cortes criterios comunes para desescalar

El procurador de Por Ávila y médico de profesión y en activo, Pedro Pascual Muñoz, aseguró el martes en su intervención en el Pleno de las Cortes de Castilla y León que durante su guardia del sábado atendió de forma mayoritaria a personas desplazadas de la Comunidad de Madrid. "Excepto una", precisó el procurador que advirtió de que la cuarta ola del coronavirus está "llamando a la puerta" lo que, sumado a las nuevas variantes del COVID, puede tensionar más el sistema sanitario y aumentar las colas del paro y del hambre. "Se trata de elegir entre vivir o no vivir", sentenció el procurador de Por Ávila quien no dudó al augurar que tras la Semana Santa se repetirá lo sucedido en Navidad por lo que reclamó criterios comunes para todas las comunidades autónomas con un llamamiento expreso a reforzar el control del necesario respeto de los cierres perimetrales, momento en el que puso como ejemplo los pacientes atendidos en su reciente guardia. "No le aplaudo porque sería feo", respondió por su parte el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, quien, tras refrendar todas las peticiones de Pascual Muñoz respecto a un plan de desascalada prudente, tiró de ironía para recomendarle que traslade ese consejo a algunos de los miembros de su partido, en referencia al alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, que se ha mostrado partidario de abrir en Semana Santa para que llegue turismo de la capital de España. "Si no tiene hueco en su partido yo le hago hueco en el mío", bromeó Igea que acusó a algunos partidos de haber aprovechado la actitud prudente que ha mantenido la Junta "contra viento y marea" para aprovecharse de forma sistemática y subirse a la ola como si fuesen "surfistas". "Estamos sobrados de surfistas de la ola", añadió para llamar a la prudencia y aclarar: "No se trata de saber quién tiene la cabalgata más larga sino de salir de aquí con la menor cantidad de muertos posible".