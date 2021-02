Las llamadas al '016' aumentaron un 20 por ciento en 2020

Las llamadas al ‘016’, el número de atención a mujeres víctimas de violencia de género, aumentaron casi un 20,5 por ciento durante el pasado año. Esto quiere decir que la pandemia que se vivió a lo largo de esos meses, y que aún sigue presente en nuestras vidas, no impidió la utilización de este recurso.

Desde enero a diciembre de 2020 se realizaron desde Ávila 289 llamadas al ‘016’ por las 240 que se habían hecho un año antes. Esto sitúa los datos en niveles de 2019 ó 2017 pero lejos de lo que sucedió en el año intermedio, cuando se alcanzaron las 371 llamadas, la cifra más alta desde 2007, momento a partir del cual se aportan datos.

Según la información disponible en el portal estadístico de violencia de género gestionado a través del Gobierno de España, también se ve un aumento de las mujeres incluidas en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género.

Este sistema, conocido como VioGén, busca aglutinar a las diferentes instituciones públicas que tienen competencias en materia de violencia de género integrando toda la información de interés y haciendo una predicción del riesgo para la víctima. A partir de este nivel de riesgo, se realiza el seguimiento y protección a las víctimas en todo el territorio nacional.

También se lleva a cabo una labor preventiva, emitiendo avisos, alertas y alarmas, a través del Subsistema de Notificaciones Automatizadas, cuando se detecte alguna incidencia o acontecimiento que pueda poner en peligro la integridad de la víctima.

Es en este sistema donde estaban incluidas al cierre del pasado año 226 mujeres de Ávila, lo que supone un 10,24 por ciento más de lo que sucedía un año antes, cuando eran 205.

De las 226 mujeres del sistema, 122 contaban con algún tipo de protección policial dependiendo de su riesgo (una menos que un año antes). En el caso de Ávila no se contaba con ninguna víctima incluidas en los niveles máximos de riesgo, es decir, alto o extremo, pero sí había 25 en el medio. Se completan los datos con las 97 que estaban en riesgo bajo y 104 en no apreciado, que son las que no tienen protección.

Estaban activos además seis dispositivos electrónicos de seguimiento, la cifra más alta desde que hay datos.

Durante el pasado año también se concedieron cuatro ayudas para cambio de residencia, una cifra mucho más baja que la de un año antes, cuando fueron doce. De hecho, es la más baja desde 2010.

Hubo también cinco autorizaciones de residencia y trabajo (ninguna en 2019), con el número más alto desde 2007.

Entre los datos que se aportan están también los de usuarios de Atempro. El Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género (Atempro) es una modalidad de servicio que, con la tecnología adecuada, ofrece a las víctimas de violencia de género una atención inmediata, ante las eventualidades que les puedan sobrevenir, las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en que se encuentren.

En Ávila la cifra de usuarios fue de 34.