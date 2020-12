El 2021 arrancará en España con el coronavirus desbocado

A pesar de las llamadas a la responsabilidad y la experiencia adquirida en estos meses pasados, todo parece indicar que la pandemia nos deparará otro revés a los españoles con la llegada del tan ansiado 2021. Una sorpresa desagradable, en forma de descontrol del virus para recibir el nuevo año, que ya vaticinan los expertos: «lo que estamos viendo ahora viene del puente de la Constitución y lo de las Navidades lo vamos a empezar a ver la semana que viene y la quincena siguiente, que va a ser una auténtica cuesta de enero», explican.

Así lo mantuvo ayer la presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, Mercedes Hurtado, afirmando que «sanitariamente debería haber un confinamiento total» en España porque, a su juicio, la situación «clama al cielo». «Vamos otra vez envueltos en un tsunami para arriba», agregó.

Mercedes Hurtado se pronunció de este modo en una jornada en la que las comunidades notificaron al Ministerio de Sanidad 16.716 nuevos casos, 9.860 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Esto supone un ascenso con respecto a los 12.386 del mismo día de la semana anterior.

La cifra total de contagios en el país se eleva ya a 1.910.218 desde el inicio de la pandemia. Además, la incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 265, frente a 255 del pasado martes.

De los 9.860 nuevos infectados, 457 se registraron en Andalucía, 401 en Aragón, 129 en Asturias, 181 en Baleares, 255 en Canarias, 112 en Cantabria, 153 en Castilla-La Mancha, 471 en Castilla y León, 2.573 en Cataluña, 22 en Ceuta, 108 en Comunidad Valenciana, 689 en Extremadura, 416 en Galicia, 3.056 en Madrid, 12 en Melilla, 150 en Murcia, 130 en Navarra, 432 en País Vasco y 113 en La Rioja.

Ante estos datos, la presidenta del Colegio de Médicos valenciano advirtió que los profesionales sanitarios están «preocupados y saturados» porque los hospitales y las UCI «vuelven a estar llenos» y «no tiene visos de parar sino de ir en crescendo» después de las fiestas navideñas y la Nochevieja. «Si no se cumplen las normas y la gente celebra alegremente las navidades como otras cualquiera, esto va a pasar factura en la cuesta de enero», alertó.

«Si apelando a la responsabilidad no hacen caso, no va a quedar otra opción que un confinamiento de todos por culpa de esos grupos de población que no están cumpliendo», criticó.

En este sentido, se mostró «de acuerdo» con el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, que también realizó afirmaciones similares alertando de los malos pronósticos para 2021. Los dos coincidieron en que «sanitariamente debería haber un confinamiento total». «Luego está la parte económica, pero es que aquí hay vidas en juego», recordaron.

«Nos hemos acostumbrado a oír centenares de muertos por día, algo hay que hacer», insistieron ambos profesionales. Y, en este sentido, lanzaron una pregunta llamando a la reflexión: «¿Cuánto vale la vida de las personas?»