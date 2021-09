Venga quien venga, a por la victoria

El Colegios Diocesanos UCAV quiere sus primeros tres puntos. No son pocos los motivos, empezando por el de su debut en casa, un Sancti Spíritu del que debe escaparse lo menos posible para obrar el objetivo de la permanencia, y siguiendo por cómo llegó la derrota en Los Dominicos, con buenas sensaciones pero un gol en el 93’ que les impidió traerse un empate valioso.Pero como aderezo a ello, por la tormenta que se ha desatado de manera inesperada en el UDSanta Marta a finales de semana. Comenzó abriendo la caja de los truenos Jorge D’Alessandro, que aprovechó la charla táctica de ‘La Academia’ para cargar contra varios ex entrenadores del club.Y tras ella, todo lo demás.Los medios de Salamanca se hacían eco de la posible dimisión del primer entrenador –Sergio Hernández– y su cuerpo técnico seguida del plante de buena parte de la plantilla. Desde el club no se ha habla de ello de manera oficial, pero que se presenten en el Sancti Spíritu con buena parte de los juveniles entra dentro de lo posible.Atento está Somoza a lo que pasaba en el club del Alfonso San Casto. Aún así, «vengan con quien vengan, con juveniles o con la plantilla al completo» los colegiales sólo piensan en los tres puntos.

«Cuando un partido te sale mal sólo piensas en el siguiente para intentar arreglar la derrota». Volvieron con el 1-0 ante La Virgen del Camino pero «las sensaciones fueron buenas.No podemos poner peros al equipo». Apunta Somoza a dar continuidad a algunas de las cuestiones vistas en León. «Debemos seguir con esa intensidad, esas ganas, esa concentración.Con ello los resultados tienen que llegar».

Entiende Somoza que los tormesinos solucionarán la crisis «y tendremos delante un equipo complicado de ganar, que lleva jugando junto muchos años.Un equipo al que generarle ocasiones es muy complicado». Un rival llamado a estar en la pelea de la permanencia con los encarnados pero habitual de rachas de resultados. «A veces empiezan bien y arreglan la temporada en el primer tramo de liga».

«Tenemos que afrontar cada partido como una final»

Fuera como en casa. «Tenemos que afrontar cada partido como una final» comenta José Alberto Fernández Somoza. «Ya jugamos con esa idea en Los Dominicos y tenemos que seguir con esa idea ante el Santa Marta».Tres puntos fundamentales «como otros» pero sin perder de vista el hecho de jugar en casa. «Tenemos que basar la permanencia en el Sancti Spíritu.Ves los partidos de cada fin de semana y en todos ves difícil ganar puntos. Tenemos que hacernos fuertes aquí porque se ve que fuera de casa es muy complicado sacar puntos, aunque desde la primera jornada se ha visto que todo está igualado».