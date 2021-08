El PSOE reclama la importancia de las políticas de juventud

Pasividad, falta de ritmo y de propuestas son algunas de las cuestiones en las que pone el acento Azucena Jiménez, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Área de Servicios Sociales, ante la «pasividad» del actual Equipo de Gobierno de Por Ávila en lo que a políticas de juventud se refiere. Una gestión «que no se adapta al ritmo que necesita Ávila y que sufre, especialmente, la población joven. La falta de propuestas políticas de peso y la gestión a salto de mata es algo común a todas las áreas y algo que también afecta a las políticas de juventud» critica Azucena.

Acompañada en rueda de prensa por Javier Herrero, Secretario de Organización de Juventudes Socialistas de Ávila, la concejala socialista ha señalado que «contar con una programación de ocio alternativo, que a juzgar por la aceptación y los comentarios de los propios usuarios está obsoleta y necesita renovarse, no es hacer política de juventud» sino «una manera de cubrir el expediente y poco más. Cuando se habla de jóvenes parece que todo se asocia con salir por la noche o prevenir el consumo excesivo de alcohol, como si no hubiera nada más que les importe» critica al tiempo que lamenta la visión cortoplacista de las mismas «que no merecen quienes, dentro de unos años, van a dar vida y sustento a esta ciudad».

Un contexto en el que Azucena Jiménez pone el acento en que «ni el PP antes ni Por Ávila ahora son capaces de asumir que el éxodo juvenil es un problema urgente y que es responsabilidad de este Ayuntamiento atajarlo e ilusionar con un futuro próspero y con oportunidades a quien se queden. Que quien se marche de Ávila sea por elección propia y no por obligación.Esa es la máxima para el Grupo Municipal Socialista» pone como reto.

Recuerda Azucena Jiménez que en esta matera han sido «muchas las propuestas que hemos venido realizando», recordando el Plan de Juventud, «un plan, por cierto, caducado desde hace dos años y que esperamos vea la luz en septiembre. Pero sobre todo, lo que esperamos es que sirva para algo y no quede en un cajón. Que se ejecute y, como decimos, que vaya más allá de ofrecer una clase de zumba como herramienta de disuasión del botellón. Los socialistas somos más ambiciosos y entendemos que las políticas públicas también deben serlo porque, de lo contrario, la economía y el futuro de Ávila tendrán fecha de caducidad». Una economía en la que no duda en recordar el papel de los jóvenes emprendedores como «pilares básicos para el empleo y la economía del futuro».

Por su parte Javier Herrero, Secretario de Organización de JJSSde Ávila, ha lamentado que la ausencia de una hoja de ruta «es extensiva a toda la provincia, donde tampoco existe un plan de juventud provincial, como tampoco lo hay en la Comunidad».