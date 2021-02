El Ávila quiere sentirse orgulloso

El Real Ávila se la juega. Si quiere estar en la pelea por la Fase de Ascenso todo pasa por ganar este domingo –17,00 horas– al Numancia B. «Son tres puntos, igual de importantes que los próximos antes el Real Burgos, aunque por ser un rival directo también cuenta el golaverage». No le falta razón a María Hernández. En esta carrera de fondo ya cuentan todos. Sin embargo no ganar este domingo colocaría a los encarnados en una posición demasiado compleja. Tras una temporada ocupando la segunda plaza sin discusiones, cinco jornadas consecutivas sin ganar y dos puntos de 15 posibles han llevado a los del Adolfo Suárez a perder lo conseguido. Numancia B, Arandina y Burgos Promesas están ahora en la pelea. Y los cuatro se ven las caras entre sí este fin de semana. La ocasión para remontar el vuelo y darse un baño de confianza es más que propicia. Necesita el equipo un triunfo. No sólo por los tres puntos que hay en juego, sino por recuperar el ánimo y una confianza en sí mismos que se ha visto minada en las últimas semanas. Y aquí entra María Hernández.

El técnico salmantino ya se ha hecho con las riendas del equipo al completo después de una toma de contacto exprés. Una semana para empezar a «asimilar poco a poco» los primeros conceptos tácticos. Reconoce que «hay prisas» pero no se puede correr más de lo posible cuando toca cambiar tantas cosas. Se verán los primeros esbozos de lo que quiere para los suyos, pero sobre todo debe verse «un equipo intenso que lo dé todo. Puede entrar o no la pelota, puede gustar más o menos el juego o el entrenador, pero lo que es innegociable es el trabajo, la intensidad, que el equipo sienta los colores y que desde el principio vayamos a por el partido. Los que jueguen el domingo deberán hacerlo. Creo que el aficionado que venga este domingo al campo, con independencia del resultado, saldrá orgulloso del trabajo, de la intensidad que ha puesto el equipo» promete ante un Numancia B al que espera motivado por muchas cosas, entre ellas por jugar ante el Real Ávila. «Siempre atrae».

«A nivel mental es importante cambiar esta dinámica»

«Es muy importante a nivel mental poder cambiar esta dinámica.Por eso he venido y con esa idea estamos trabajando. El aspecto psicológico es importante» valoraba María Hernández en un momento en el que los ánimos dentro del club después de las últimas jornadas están tocados. Es uno de los aspectos que necesita trabajar el salmantino, que prefiere centrarse en su equipo antes que mirar al rival. «Voy metiendo componentes pero lentamente, poco a poco, para que vayan asimilando. Sé que hay prisas, pero si metes mucho y no lo cogen... Prefiero que lo asimilen».