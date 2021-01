La Cebre cede ante un serio Numancia B

La CulturalDeportiva Cebrereña no pudo dar continuidad a la victoria que lograba el pasado miércoles ante la Arandina y este fin de semana caía en la Ciudad Deportiva Francisco Frutos ante el Numancia B, que sigue con su particular escalda en la clasificación para asentarse en la tercera plaza y colocarse a tiro de piedra –dos puntos– de unReal Ávila que caía ante el Burgos Promesas. Querían los culturalistas que el pasado triunfo en El Mancho Ángel Sastre pudiera ser el punto de inflexión para comenzar a sumar de manera consecutiva pero se encontraron con un conjunto muy serio delante. Dos partidos de Carlos Ortega como entrenador y dos victorias consecutivas. Pese a las ganas que puso la Cultural Deportiva Cebrereña, el equipo culturalista no logró tener la posesión de la pelota ni gozar de acciones ofensivas claras. Los sorianos llevaron en todo momento el peso del partido, de tal forma que Toni se convirtió en esta primera mitad en un mero espectador desde su portería, limitándose a tocar el balón en puntuales salidas a centros lanzados desde la banda y poco más.

Llegaba el primer tanto en el primer cuarto de hora del partido. A los doce minutos David Sanz abrió el marcador (1-0) con un remate de cabeza al que nada pudo hacer Garrosa ante Sanz, que entró al remate totalmente libre de marca. Pese a la tímida presión que durante unos minutos intentó hacer la Cultural Deportiva Cebrereña, lo cierto es que el equipo de Pepe García no generó ocasión de peligro, realizando en la zona defensiva algún pase temeroso.

En este escenario de dominio local llegaba el segundo antes de la primera media hora de partido. Dani Fernández lograba el segundo (2-0) tras un centro de Ali y adelantándose al portero local en su salida mandaba el balón al fondo de la red. Al descanso se llegó con 2-0 a favor de los rojillos, lo que ponía el partido muy de cara para los del Francisco Rubio y demasiado complicado para una Cebrereña que en la primera mitad no había sido capaz de mostrar demasiados argumentos.

Tras el descanso el ritmo del partido fue el mismo. Un Numancia B que quería y podía ante una Cebrereña que lo intentaba en transiciones rápidas pero siempre, cuando intentaban pillar a la defensa soriana desprevenida, no lo lograban debido al buen repliegue de los locales. Ortega fue el primero en mover su banquillo al realizar un doble cambio en el descanso. Pepe García fue haciendo los cambios a lo largo de los segundos cuarenta y cinco minutos.

Cogía aire y nuevo ímpetu para pensar en el empate la Cebrereña tras el gol de Terleira. Un saque de esquina fue cabeceado por Perdi y el delantero culturalista, que llegaba tras sus dos goles el miércoles ante la Arandina, firmaba otro casi en línea de gol y superando a Toni logró recortar distancias. Pero cuando todo parecía que se ponía emocionante e incluso con esperanza, llegaba un penalti a favor del Numancia B. Una jugada de Ali dentro del área y posterior centro que daba en la mano de Titi, logrando Pablo transformar la pena máxima. El ritmo del partido volvió a decaer para la Cultural Deportiva Cebrereña Cebrereña, que lo intentó con más corazón que cabeza pero no pudo evitar salir derrotado de la Ciudad Deportiva Francisco Rubio. El equipo de Pepe García necesita reponerse y pensar ya en el próximo partido, el que disputará en su casa, en ElMancho Ángel Sastre ante el Real Burgos.