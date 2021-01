Como ante el Zamora, el Ávila quiere repetir ante la Sego

Se le suelen dar bien los equipos de la zona alta al Real Ávila, un ‘matagigantes’ en los últimos años al que le sobra la motivación en los partidos de postín pero que racanea en los esfuerzos allí donde los focos no lucen tanto, aunque los puntos sean los mismos.Así ha sido el devenir de los encarnados en las últimas temporadas. Ésta debe ser distinto. «Este año nos consideramos un gigante del grupo» reivindica con razónJosé Manuel Jimeno, entrenador del Real Ávila. Para obrar el ascenso toca mirar por igual a grandes y pequeños, aunque el deseo y la ilusión cuando toca cruzarse con uno de los favoritos siga siendo la misma. «Ojalá se repita la historia» señala el madrileño cuando se le recuerda que ya el año pasado el equipo tumbó la racha del Zamora de David Movilla, que no conocía la derrota hasta pisar tierras abulenses. Y no es una mala comparativa viendo lo que aguarda este sábado.

Un simple vistazo a los números de la Segoviana ya son un serio aviso, viendo las estadísticas recopiladas por @DrPercheles, perfil de Twitter especializado en datos del fútbol modesto, la advertencia es seria. Porque este sábado en el Adolfo Suárez se cita elReal Ávila con la mejor Gimnástica Segoviana de todos los tiempos. Según estas estadísticas nadie había logrado jamás 11 victorias de manera consecutiva de inicio en Tercera División. El récord eran las 10 de la Ponferradina en la 80-81. Es el mejor arranque de Tercera pero también la mejor serie histórica de los azulgranas, que acumulan 16 victorias consecutivas desde una 2019-20 que cerraron con 5 y una 2020-21 que han abierto con 11.Números de líder a los que se enfrenta un Real Ávila que, no hay que olvidarlo, es segundo en la clasificación. Y eso también dice algo.