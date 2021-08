Podemos reclama un plan de recuperación para los afectados del incendio de la Paramera

Pablo Fernández, el procurador y coordinador regional de Podemos, visitó en la mañana de ayer a Villaviciosa

Podemos ha reclamado un Plan Especial de Recuperación para los afectados del incendio de la Sierra de la Paramera en la provincia de Ávila y que por parte de la Junta de Castilla y León empiecen a llegar de forma inmediata ayudas directas a los afectados del incendio, especialmente a aquellos agricultores y ganaderos que han padecido de forma más intensa las consecuencias del mismo y también ayudas a los ayuntamientos por el abastecimiento. Estas son las peticiones que formuló ayer Pablo Fernández procurador y coordinador general de Podemos en Castilla y León, que ayer visitó Villaviciosa y se entrevistó con algunos de los vecinos de este anejo de Solosancho, uno de los municiìos de la provincia de Ávila afectados por este devastador incenio. Entre las medidas reclamadas también está la inversión en el abastecimiento de agua. “Va a ser un problema importante en el que el gobierno autonómico tiene que poner todos los medios posibles para garantizar ese abastecimiento a los pueblos que han sufrido el incendio y debe hacer llegar esas medidas directas”.

Fernández ha denunciado que el incendio se ha provocado “por la inacción, la desidia y la incapacidad de la Junta de Castilla y León, que deja que un coche arda durante 40 minutos y también por la insuficiencia de los operativos de extinción de incendios, que no trabajan en invierno para desbrozar los montes como nosotros llevamos tiempo reivindicando”.

Otra de las cuestiones que también reclama Podemos es la recuperación del Plan 42, “un Plan que trata de prevenir los incendios e incrementar los operativos contraincendios, sobre todo en época invernal de cara a que se puedan desbrozar y limpiar los montes, implicando también a la ciudadanía en el territorio”. Recalcó Fernández que estos son los ejes estratégicos que hay que desarrollar para paliar los efectos del incendio. Pero también señaló que han apoyado la creación de una comisión de investigación sobre este incendio para “saber qué pasó, a quien se llamó, qué operativos acudieron, porqué se tardó tanto tiempo en sofocar el incendio del coche que inicialmente produjo el incendio. Esperemos que esta comisión pueda salir adelante, porque es importante que se conozcan las consecuencias del incendio y se puedan depurar las responsabilidades políticas que estamos seguros que se han producido en este incendio”.

En cuanto a esas responsabilidades políticas de las que habla Pablo Fernández dijo que los operativos de prevención y extinción de incendios que tiene la Junta de Castilla y León son insuficientes en toda castilla y León y especialmente en una provincia como Ávila. “En Castilla y León llevamos años solicitando en las Cortes la creación de parques regionales de bomberos. En la provincia de Ávila que creemos que hubiesen extinguido de forma mucho más rauda y con mayor presteza un incendio como este. Desde Podemos llevamos tiempo exigiendo la recuperación de ese Plan 42 que básicamente lo que hace es cuidar y prevenir los incendios en invierno cuidando, desbrozando y adecentando los montes implicando además a la población de los territorios y generando puestos de trabajo. Esa inacción, esa dejadez, esa desidia del Gobierno Autonómico de no poner los medios de prevención en invierno en los montes y no tener los operativos de extinción de incendios suficientes son los que provocan circunstancias como la del coche que arde pues que no se pueda sofocar el incendio con la rapidez que debiese y que al final haya acontecido una tragedia de esta magnitud, 22.000 hectáreas que vienen a ser casi 23.000 campos de fútbol”.

También se refirió Pablo Fernández al próximo curso político que se abre con el nuevo mes. En este sentido señaló que “lamentablemente habrá más de lo mismo”. Porque considera que el “Gobierno autonómico no ha estado a la altura en la gestión de la pandemia. Ha inclumplido todos los acuerdos que rubricamos los grupos parlamentarios para ese Plan de Reconstrucción y Recuperación Económica, y lamentablemente lo que esperamos es más políticas inanes, más políticas ineficaces que al final devienen en despoblación, en falta de desarrollo económico y en que provincias como la de Ávila sufran esa pérdida de población sangrante que hace que lastre el desarrollo económico y social de provincias como esta”.

También habló Pablo Fernández de las fórmulas que deben aplicarse contra las continuas subidas del precio de la luz. “Las propuestas que planteamos desde Podemos son muy claras” mientras aclaraba que “son diáfanas y posibles. Son fórmulas que ya se aplican en otros países de Europa como Francia, que fija un precio para la energías nuclear. Algo que se aplica ya en Francia”. También reclamó la fijación de un precio más para la energía hidroeléctrica, “algo que se hace en España respecto a las energías renovables”, señalaba. “Por eso considera que es una cuestión de pura y simple voluntad política” y el Gobierno de España debe dar soluciones a los problemas de la gente”. “La factura de la luz es inasumible y es sin duda uno de los graves problemas a día de hoy y estamos para dar respuestas a los problemas de la gente. Creemos que el PSOE no lo está haciendo y la perspectiva de negarse a estas lo que hace es no dar respuestas ni solución a un problema que tiene la gente”. También pidió que se prohiban las puertas giratorias y dijo claramente que tienen “la firme voluntad política de bajar los precios con las medidas que hemos explicado hasta la saciedad y porque no debemos nada a nadie y no tememos importunar al oligopolio eléctrico. Nosotros estamos con la ciuedadanía, aquellos que temen importunar al oligopolio eléctrico son los que no toman las decisiones y las medidas que nosotros proponemos entendemos que harían bajar de forma inmediata la factura de la luz”.