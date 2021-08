Escaso margen de elección en los Presupuestos Participativos

El Grupo Municipal del Partido Popular muestra su malestar ante el modo en el que se están desarrollando los Presupuestos Participativos y critica el modo en el que el Equipo de Gobierno «desvirtúa la esencia de lo que son», un cauce «con el que los abulenses manifiestan su interés por desarrollar proyectos para su ciudad». Una crítica que se produce al entender desde la formación popular que las propuestas quedan reducidas y limitadas a determinados temas por la forma en la que se han financiado.

Mario Ayuso, portavoz del Partido Popular en la Comisión de Hacienda, señala que en las cuentas del 2020 «directamente no apareció ni un solo euro para este fin y en las de 2021 Por Ávila y Ciudadanos mataron dos pájaros de un tiro porque utilizaron 500.000 euros de la EDUSI, fondos conseguidos por la anterior corporación municipal, no sólo para realizar mejoras para la ciudad sino para costear los presupuestos participativos». Explica Ayuso que al emplearse la línea EDUSI para este fin «la participación de los abulenses para proponer proyectos en 2021 ya no es abierta sino que queda reducida y limitada a determinados temas».

Asímismo Ayuso adelanta que en el Presupuesto de 2022 el medio millos para los presupuestos participativos queda reducido a instalaciones deportivas. «A este paso, limitando más y más las posibilidades de votación en una participación completamente teledirigida, no sería de extrañar que en el presupuesto de 2023 el Equipo de Gobierno ya diera directamente la opción ganadora para votar sólo sí o no, porque esa es la idea que tienen de participación» ironiza el concejal del Partido Popular.