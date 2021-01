La Junta plantea perimetrar provincias y adelantar el cierre

Castilla y León vive una situación «dramática» ante el crecimiento exponencial de la pandemia y la Junta irá al límite en la aplicación de nuevas restricciones. En este punto, tal ycomo ha podido saber este periódico, elGobierno regional planteará hoy a los alcaldes y presidentes de diputaciones el cierre perimetral de las provincias y adelantar el horario de cierre de comercios no esenciales y hostelería más allá del fijado por el toque de queda. Unas decisiones que se tomarán ante el «grave» momento sanitario que atraviesa la Comunidad, que podría llevar a 50 o 60 muertos diarios «o más» en las próximas jornadas, si no se consigue parar la curva con las medidas restrictivas que se aplican, tal y como alertó ayer el vicepresidente y portavoz FranciscoIgea. Un grito de lanzado desde la Junta justo el día en que Castilla y León registra el peor dato de contagios desde el inicio de la pandemia, con 2.321 nuevos casos y once fallecidos, y la incidencia a siete días se aceleró tras subir un 18,5% en las últimas 24 horas en Castilla y León y alcanzar ya los 433,58 casos cada 100.000 habitantes. Por ello, tal y como reconoció Igea, se trata de unas medidas restrictivas cuya aplicación no se demorará y hoy la Junta planteará, en una reunión con alcaldes y presidentes de diputaciones, medidas restrictivas en «tres ejes» para rebajar «con urgencia» la actividad, la movilidad y el contacto social en la Comunidad. «Esta situación en la que estamos puede ser más dramática que lo que vivimos en marzo, puede tener más mortalidad si no conseguimos pararla», advirtió Igea, quien pidió a la ciudadanía que «sean conscientes del momento en el que vivimos, vamos a tener centenares de pérdidas de vidas humanas».

Unas medidas como volver a cerrar perimetralmente las provincias y el adelantó de la hora de cierre de los comercios no esenciales y hosteleríaque ya transmitió durante la tarde de ayer a los Grupos Parlamentarios y apeló a la colaboración de la Delegación del Gobierno para la puesta en marcha de las nuevas medidas de limitación de la movilidad en Castilla y León ya que la Comunidad no cuenta con policía autonómica. «Queremos saber hasta dónde podemos llegar para saber si es factible mantenerlo», precisó Igea para reconocer que la colaboración hasta ahora con los cuerpos y fuerzas del orden público ha sido «excelente».

Colegios abiertos

Lo que sí descartó fue que se pueda acordar cerrar las aulas, pues se mostró «orgulloso» del dispositivo y de la vuelta a la normalidad en las mismas tras los episodios de la borrasca Filomena, para subrayar que los contagios no se producen en estos centros, sino que incluso hay más en periodos vacacionales. «La situación es dramática», reiteró Francisco Igea para quien prohibir las reuniones con no convivientes puede ser una buena medida, si bien advirtió de que hay que asegurarse de que tiene suficiente amparo legal. «Nuestra recomendación es que no lo hagan», sentenció para asegurar que le gustaría equivocarse y admitir que ha sido mucho más feliz en los últimos meses – «No he sido muy feliz», añadió– cuando ha errado en sus predicciones sobre la evolución de la pandemia.

«Sorprende la tremenda velocidad de estas dos semanas», se reafirmó para refrendar la necesidad de adoptar medidas adicionales para limitar la movilidad y el contacto social en Castilla y León. Así, aseguró que en dos semanas se ha hecho el mismo recorrido de contagios que en cuatro meses ante una «pared» de aumento de casos. Y es que, al ritmo actual de contagios, dado que se ha pasado de los 150 casos del 31 de diciembre a 2.321 de ayer, el vicepresidente expresó la preocupación por que se pueda reproducir en la Comunidad la pendiente del Reino Unido e Irlanda y advirtió de que el ritmo actual de casos con una letalidad del dos por ciento podría llevar a una mortalidad de 50 o 60 personas cada día en próximas jornadas.

Salir solo lo esencial

Medidas restrictivas aparte, el vicepresidente y portavoz rogó en varias ocasiones a los ciudadanos que limiten las salidas de sus domicilios a «lo esencial», como ir a trabajar o hacer la compra, y llamó una vez más a evitar las reuniones con los no convivientes. «Por favor, quédense en su casa, sean conscientes del momento», insistió Igea. «Máxima cautela, la evolución puede ser peligrosa», compartió Verónica Casado que advirtió de que no se puede «bajar la guardia» aunque se haya empezado la campaña de vacunación ya que no se ha alcanzado la denominada inmunidad de rebaño.

Confinamiento

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, volvió a reclamar al Gobierno central que prepare la herramienta necesaria para poner en marcha un confinamiento «breve e intenso», ya que, como señaló, podría ser necesario «en pocos días» dada la evolución en el número de contagios. Igea advirtió de la «gravedad» de la situación actual y del incremento rápido de casos, cuya velocidad hace augurar una situación que puede ser «peor» a la vivida en marzo. «El Gobierno debe plantearse lo que han solicitado varias comunidades, debe tener la herramienta para tomar la determinación, si fuera preciso, de un confinamiento breve e intenso que permita cortar la transmisión del virus», defendió el vicepresidente. En este sentido, insistió en que el único cálculo que se debe hacer ahora es el de mantener vidas, por lo que instó en hacer un llamamiento a la «responsabilidad» del Gobierno para que «mire con calma la curva» que refleja un incremento que hace «razonable», a juicio de Igea, «plantearse y tener dispuesta la herramienta que puede ser necesaria en cuestión de muy pocos días si esta situación no cambia». La consejera de Sanidad reconoció que no existe unanimidad entre los expertos para adoptar esa medida, ya que algunos creen que será suficiente con las restricciones que se aplican para parar esta tercera ola. Verónica Casado también explicó que algunas comunidades pusieron sobre la mesa revisar la franja horaria del toque de queda con la posibilidad de que se pudiera adelantar.