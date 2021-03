La Junta reclamará a Red Eléctrica la subestación para Ávila

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, informó de que la Junta de Castilla y León reiterará la próxima semana a la empresa Red Eléctrica Española la solicitud para la construcción de una subestación eléctrica en Ávila, "la única provincia de toda España que carece de esta infraestructura, indispensable para la producción de energía renovable", advirtió por su parte la procuradora de Ciudadanos Inmaculada Gómez. "A ver si en esta ocasión hay más suerte", exclamó el consejero en respuesta a la procuradora de Ciudadanos por Ávila que advirtió de que si no se consigue avanzar las inversiones energéticas irán a otras comunidad autónomas que les presten más facilidades. Gómez, que preguntó en sesión plenaria por las acciones de la Junta para impulsar la implantación de energías verdes en la provincia de Ávila, recordó la PNL que presentó el partido liberal en la Comisión de Economía y Hacienda para mejorar la red de Transporte de Red Eléctrica Española en el próximo plan hasta 2026, un "elemento fundamental" para el despliegue de la producción de energía menos contaminante y que el consejero ha asegurado compartir "plenamente" como ha trasladado ya al Gobierno de la nación que, según ha aclarado, tiene la competencia en la planificación de las redes de transporte de energía eléctrica y al que le corresponde la decisión "con carácter vinculante". "Desgraciadamente en este tema, como en otros, no nos han dado respuesta", reprochó el consejero al Gobierno de la nación si bien se comprometió a seguir intentándolo en "permanente contacto" con el Ministerio desde el convencimiento de que hay plazo hasta que concluya el plazo de presentación de alegaciones en abril. "Ávila no puede seguir siendo durante cinco o seis años más, o incluso más, el único territorio en el que no sea posible desarrollar proyectos de energías renovables, las energías del futuro, por falta de infraestructuras. Otro agravio más que se suma a la retrógrada conexión por ferrocarril o la A-40", evidenció la procuradora abulense. En este sentido ha defendido que la implantación de esta tecnología en el territorio "supone el verdadero apoyo al mundo rural para que no se quede atrás" lo que, unido al despliegue del transporte y la mejora de la conectividad, "pueden devolver a nuestros pequeños pueblos el dinamismo perdido". "Decenas de millones de euros por cada proyecto que, bien gestionados por los ayuntamientos y los propietarios, pueden generar mucha riqueza y fijar población", auguró.