El Real Ávila confirma la marcha de Domingo

Finalmente Domingo no seguirá en el Real Ávila. Así lo comunicaba de manera oficial el club encarnado este jueves después de un verano en el que tanto el jugador como el club habían alcanzado un acuerdo de renovación. Sin embargo, la rúbrica estaba pendiente de la situación laboral del centrocampista. Finalmente las cuestiones laborales han roto una relación que ambas partes querían mantener. Domingo llegó en enero de 2020 a las filas encarnadas buscando los minutos que entonces no tenía en la Gimnástica Segoviana. Primero como centrocampista, su posición natural, después reconvertido a central, la última temporada fue un habitual en el once titular.