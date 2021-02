Arte como desafío al virus

Tras un año catastrófico, los museos españoles se han armado de optimismo y han preparado una programación que combina exposiciones retrasadas por la pandemia y otras nuevas en las que prima el arte firmado por mujeres. El objetivo no es otro que el de devolver el bullicio a sus salas.

Pero sin duda, 2021 estará marcado, si la COVID-19 lo permite, por dos acontecimientos culturales de primer orden, como es el 30 aniversario del Museo Reina Sofía y el centenario del nacimiento del barón Thyssen, el próximo 13 de abril.

En el caso de la principal pinacoteca de arte moderno de España, este centro se viste de gala para recibir tres exposiciones con un marcado acento femenino, como son las de Charlotte Johannesson (7 de abril), Ida Applebroog (2 de junio) y Vivian Suter (24 de junio), tres muestras que se dan la mano para reivincicar el papel de la mujer, la naturaleza y la conceptualidad. Además, otro acontecimiento cultural y arquitectónico permitirá al Reina Sofía abrir a finales de año nuevas salas expositivas en el edificio Sabatini, que acogerán algunas de sus obras más nuevas de su colección permanente.

El Museo Thyssen, por su parte, tiene preparado un año completo dedicado a la persona del barón a través de exhibiciones, restauraciones, conferencias, simposios y vídeos. Todo ello para festajar el gran legado que dejó Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza en España.

Entre las muestran que se podrán visitar durante este período destacan el Expresionismo alemán en la colección del barón, La pintura italiana de los siglos XIV al XVIII y Arte americano.

El Museo del Prado no quiere tampoco quedarse atrás en lo que a magnos eventos se refiere y como pinacoteca referente ya prepara una de las muestras más sonadas del año: Pasiones mitológicas (desde el 2 de marzo), en donde por primera vez en cuatro siglos las seis pinturas que realizó Tiziano para Felipe II podrán verse juntas para competir en belleza y libertad creativa. Se trata de Dánae (Londres), Venus y Adonis (El Prado), Perseo y Andrómeda (Londres), Diana y Acteón y Diana y Calisto (Edimburgo y Londres) y El rapto de Europa (Boston).

nuevos espacios. Lo que sí habrá este año serán más metros cuadrados dedicados al arte. Así, Hauser and Wirth, la galería suiza encargada de reabrir el Chillida Leku, inaugurará un espacio en la Isla del Rey en Menorca, un proyecto de más de 1.500 metros cuadrados. Además, Helga de Alvear abrirá la ampliación de su museo en Cáceres.

Para completar un año lleno de creación, ARCO cumple en 2021 cuatro décadas de existencia. Por ese motivo y para asegurarse la presencia internacional ha trasladado su celebración a julio -en vez de febrero-, aunque aún está rodeada de incógnitas.

Propuestas para todos los público

Museo del prado

La principal pinacoteca del país apuesta este año por la obra de Tiziano en Pasiones mitológicas, y en concreto en las seis pinturas basadas en la poesía clásica griega que el artista del Renacimiento pintó para Felipe II. El Museo del Prado también se decanta este 2021 por sus fondos: Marinus. Pintor de Reymerswale será la primera muestra del enigmático artista flamenco y sus escenas del sector financiero del siglo XVI con cambistas, recaudadores y hombres de negocio.

Thyssen-bornemisza

El museo madrileño celebra este año el aniversario del nacimiento del barón Heinrich Thyssen Bornemisza. Para esta ocasión especial, el centro mostrará alguno de los aspectos fundamentales de la colección del aristócrata, como la pintura italiana o el arte americano. El museo también organizará la primera retrospectiva en España de Georgia O’Keeffe, una de las máximas representantes del arte norteamericano del siglo XX; y otra de René Magritte, pospuesta por la pandemia.

Caixaforum

Los nueve centros Caixaforum repartidos por España ofrecerán este año una programación marcada por la música, los videojuegos y el arte. Symphony, del director de orquesta Gustavo Dudamel es un viaje virtual al corazón de la música que llegará a casi todos sus centros. También llegarán Homo ludens. Videojuegos para entender el presente, las experiencias inmersivas de los japoneses teamLab y una exposición del Brithis Museum con obras de Warhol o Lichtenstein.

Fundación Mapfre

La institución mantiene su apuesta en 2021 por la fotografía y la pintura. Los retratos de Alekséi von Jawlensky, la quietud de Giorgio Morandi o una propuesta que ahonda en la relación de Miró con la poesía desembarcarán en Madrid. Mientras que el nuevo centro de Barcelona KBr traerá a Claudia Andujar, Paolo Gasparini y las Hermanas Brown de Nicholas Nixon; y dará el pistoletazo de salida al Premio de fotografía KBr.

Museo Reina Sofía

El centro de arte contemporáneo, que este año cumple 30 años, prepara un 2021 lleno de sorpresas: después del verano presentará la nueva parte de su colección permanente, que partirá de la década de los 90 y se instalará en una serie de salas recuperadas de su edificio más antiguo, el Sabatini. También ha preparado una ambiciosa programación con arte marroquí y las retrospectivas de tres mujeres artistas: Charlotte Johannesson, Ida Applebroog y Vivian Suter.

Guggenheim bilbao

El museo bilbaíno mantiene su apuesta por la igualdad con Mujeres de la abstracción, una ventana a la aportación fundamental de las féminas a este movimiento y cuya participación ha sido ninguneada por la Historia. La muestra exhibirá la obra de más de 100 artistas de distintas disciplinas. También ofrecerá Los locos años veinte, que repasará la mítica década que ahora cobra un nuevo sentido, ya que también estuvo precedida por una pandemia, la de la mal llamada gripe española de 1918

MACBA

El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona recoge la obra de Félix Gonzalez-Torres, que fue el artista protagonista de ARCO 2020, una de las pocas ferias que se salvó. El museo catalán dedica ahora una retrospectiva a este artista fundamental del siglo XX con la muestra Política de la relación, un itinerario que recorre su aportación a la estética queer, la memoria y la identidad nacional de un creador que falleció muy pronto por complicaciones con el sida.

Picasso málaga

La pinacoteca andaluza vuelve su mirada a uno de los artistas contemporáneos españoles más célebres, Miquel Barceló. Metamorfosis guiará en torno a una serie de cerámicas del artista mallorquín, Tótems, y también abarcará obras en papel, bronces y pinturas de paisajes nocturnos y marinos. Igualmente, mostrará una selección de cuadernos de viajes realizados en Tailandia y la India, países que el artista ha visitado con frecuencia.