El Ávila Auténtica no se reconoce

Toca recomponer filas, rehacer el ánimo y, especialmente, buscar una explicación.Porque lo ocurrido ante el Universidad de Valladolid dejó a todos descolocados, en especial a José Antonio Sánchez. «No me he sentido identificado con esta versión del equipo» reconocía sincero después de una tarde amarga en elCUMCarlos Sastre en la que los suyos habían caído por 60-72 ante el Universidad de Valladolid. No era sólo la derrota, a estas alturas de temporada un paso atrás que ya no se recupera, sino las sensaciones de un equipo que había dejado muestras de su recuperación y sus nuevas virtudes ante el UEMCReal Valladolid, que las reafirmó en un gran partido ante el segundo clasificado y que amagó ante el líder con ser el primer equipo –lo ha sido el CBLa Flecha este fin de semana– en asestarle una derrota. Atrás había quedado la imagen de los primeros meses de competición de equipo deshilachado que tan poco gustaba a unos y a otros. Una imagen que por momentos volvió.

«Ha sido una versión nuestra que desconocía.No es nuestra versión real» señalaba José Antonio Sánchez después de un retorno a la competición en este 2021 en el que se había mostrado realmente ilusionado. «Este equipo es ahora capaz de cualquier cosa» comentaba la pasada semana después de lo visto ante el USALLa Antigua.Quizás por todo ello lo vivido en el CUMCarlos Sastre dejó a todos boquiabiertos.

Al equipo le faltó la energía suficiente como para afrontar el partido con garantías. La tuvo el Universidad de Valladolid, que pasó de ser una víctima propicia para seguir sumando, a verdugo merecido de un conjunto que nunca puso sobre la cancha la actitud defensiva necesaria como parar a los visitantes. En ataque únicamente Bak –20 puntos– mantuvo la línea que tanto ilusionó a todos dentro y fuera del equipo. Una línea que el equipo debe volver a recuperar.

El USAL La Antigua suma su primera derrota ante La Flecha

Llegó la primera derrota de la temporada del USAL La Antigua. El líder del Grupo AB, que contaba hasta la fecha sus partidos por victorias, cedía en el Municipal de La Vega ante el CBLa Flecha por 86-70 en un enorme partido de Silvano Merlo, que en una temporada en la que promedia 13 puntos fue capaz de firmar 30 –valoración de 40– ante los salmantinos, que ya habían sufrido el pasado miércoles para doblegar a los verderones (83-80) en partido aplazado. Este martes los del Würzburg se desplazan a Zamora para jugar el partido aplazado en su momento correspondiente a la jornada 9ª. En el Grupo AA la pelea es ya claramente cosa de dos. Se quedan en cabeza el MondragónUnibertsitatea (9-2) y el Megacalzado Ardoi.Podría acercarse a la misma Zarautz, que con dos partidos menos podría igualar a ambos. En elGrupo AC el Ucoga Seguros Chantada (9-2) aguanta en la primera posición pese a la presión que, desde atrás, equipos como el Obradoiro Silleda y el Gijón Basket (ambos con 8-3) mantienen sobre el liderato.