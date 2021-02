La familia de la ONCE dona más de 600 kilos de alimentos

La familia de la ONCE en Ávila, formada por trabajadores pero también por afiliados y amigos, ha donado más de 600 kilogramos de comida a los Bancos de Alimentos dentro de la campaña solidaria ‘Toneladas de compromiso’. La donación se distribuyó en dos tandas, la primera desarrollada antes de Navidad, en la que se recogieron cerca de 200 kilogramos de alimentos, y la segunda fase desarrollada después de las fiestas y con entrega en el mes de febrero, en la que desde Ávila se aportaron 433 kilogramos de comida para esta causa.

En todo el país el Grupo Social ONCE logró alcanzar la donación de 279.049 kilos de alimentos a las personas que dependen de los Bancos de Alimentos de toda España en este difícil tiempo de pandemia. En Castilla y León la cantidad recogida se situó en 15.564 kilos. De esta manera, la iniciativa ha conseguido duplicar su objetivo solidario, fijado inicialmente en 111.111 kilos y que se ha visto superado con creces.

Los trabajadores y trabajadoras de todas las áreas de ONCE, Fundación ONCE e Ilunion, conjuntamente con los afiliados y con toda la gran familia de la organización, han participado en esta enorme iniciativa de recogida de alimentos no perecederos para impedir que muchas familias sufran la falta de alimento ante los graves desequilibrios sociales generados por la pandemia de la COVID-19