«Llegaremos al Centenario con el estadio en ruinas»

El Real Ávila ya tiene 97 años. El pasado 8 de agosto volvía a sumar una nueva vela a una tarta que cada año se acerca un poco más a los 100, una cifra que no hace tanto tiempo parecía imposible de alcanzar. Los problemas económicos, el descenso a la Regional de Aficionados o las idas y venidas de propietarios complicaban el futuro del club encarnado. Sin embargo la llegada en 2016 de Gestfootball Elite, actual propietaria del club, ha dado la estabilidad, al menos estructural y deportiva, que el proyecto necesita para ser centenario. Bien es cierto que en estos años la Segunda B no ha llegado, pero desde los despachos del club se hace un buen balance del trabajo que se está haciendo. «Paso a paso, año a año, vamos a mejor» valora Carlos González, director deportivo y principal cabeza visible del proyecto. «Si nos dejan jugar creo que este año incluso el paso será mayor tanto a nivel deportivo como estructural». Hay ilusión en el Adolfo Suárez por el trabajo realizado no sólo en la confección de una plantilla a la que aún le queda la guinda –se está trabajando en la llegada de un centrocampista de Segunda División– sino por un trabajo de cantera y expansión del club en la provincia. «Queremos que el Real Ávila sea el equipo no sólo de la ciudad sino de la provincia, en el que los niños quieran jugar». Para tener 97 años el Real Ávila parece más rejuvenecido que nunca. «El club se va afianzando cada vez más y su estructura es más fuerte».

Ilusión más que necesaria no sólo tras un 2020 raro, sino ante un 2021 «complicado» augura Carlos González en lo que será su quinta temporada en Ávila. «Hace cuatro años llamábamos a los jugadores y todo eran malos comentarios. Ahora son los propios jugadores los que se ofrecen. Jugadores de un nivel alto. El trabajo del día a día se ve» pone como ejemplo sobre lo que han sido estos últimos años.

Buscan crecer, aunque no es sencillo. «A nivel económico estamos en nuestro tope. Con la masa social y las ayudas institucionales que tenemos es difícil que podamos crecer más. Hay poco margen de mejora presupuestaria». Donde sí ven capacidad de mejorar es en las instalaciones. «Todo el mundo lo ve. El AdolfoSuárez es un campo en ruinas y al Centenario llegaremos con el mismo estadio» no duda en vislumbrar. «No depende únicamente del club sino de las instituciones, del estado en el que quieran tener las instalaciones de su ciudad. Es un estadio municipal». De hecho el club está llegando a acuerdos con otras localidades como Las Navas para poder entrenar en la localidad navera.

Resignados por las instalaciones pero ilusionados con el proyecto deportivo que han construido este curso y que aún queda por rematar. «Las circunstancias nos han sonreído» tiene claro ante algunas oportunidades de mercado que se han dado. «Este año deberíamos estar arriba. En nuestro grupo, junto a la Segoviana y a la espera del equipo que pueda hacer la Arandina, creo que somos de los más fuertes». No duda en mostrarse ambicioso ante los objetivos deportivos Carlos González de cara a una temporada en la que «de poder empezar, tenemos que estar ahí». Un comienzo de temporada que también espera tras el trabajo que se ha realizado en las categorías inferiores. «Ojalá se pueda empezar para que los frutos de este trabajo salgan adelante».

Un miércoles de 1923 en el parque de recreo de La Peña...

«En el parque de recreo de La Peña cedido para tal objeto celebró anoche junta general la naciente sociedad deportiva Ávila foot-ball club...» Así comenzaba el miércoles 8 de agosto

de 1923 la crónica El Diario de Ávila. Desde entonces han pasado 97 años. Han cambiado muchas cosas. Entre ellas la propia indumentaria de lo encarnados, hoy seña de identidad pero que comenzó vistiendo de rojo y negro. El debut de su primer equipo sería ante el conjunto de la Academia de Intendencia (1-1) un 14 de agosto de 1923. Así empezaba la historia de un equipo que tuvo su primer campo en San Francisco, pasó por San Antonio y ahora aguarda uno nuevo desde el Adolfo Suárez. Con 11 temporadas en Segunda B, 45 en Tercera, 10 fases de ascenso y 15 presencias en Copa del Rey, sigue buscando la Segunda B que pisó por última vez en la 2002-03.