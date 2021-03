Los ladrones fantasma contraatacan

Persona 5 dejó una impronta profunda en los jugadores de rol japonés; sus personajes, la historia, los combates y hasta la interfaz respiraban calidad y personalidad. Es lógico que haya un nuevo juego que apuesta por recuperar estos elementos pero llama la atención la fórmula elegida para ello, en la que hay unos combates híbridos de acción musou y táctica propia del rol, aunque en esta ocasión no hay sistema de turnos.

El estudio Omega Force de Tecmo Koei se ha encargado del desarrollo junto con Atlus y no se ha limitado a adaptar el juego a su especialidad, los musous, sino que ha creado una experiencia propia híbrida en la que es cierto que hay muchos enemigos pero mantiene bastantes elementos de Persona 5. No se trata solo de combinar el ataque fuerte y débil y atacar machacando botones a la gran cantidad de enemigos contra los que hay que luchar, sino que hay que tener estrategia para tener ventaja en el combate. Una vez comienza la lucha es cuando aparecen los grupos de enemigos a los que hay que derrotar con los dos ataques pero en la mayoría de enfrentamientos esto no es suficiente y es preciso ir parando el combate para elegir las habilidades que vayan a utilizar los personajes o cambiar la Persona activa de Joker para ir debilitando al enemigo, además de utilizar objetos y distintos recursos.

Strikers se centra sobre todo en la exploración de mazmorras, en el Metaverso, sin tantas relaciones sociales como en Persona 5, aunque sí hay que reforzar los vínculos con los compañeros y existen misiones secundarias en forma de solicitudes que permiten conseguir armas y equipamiento muy útiles.

La acción se sitúa unos meses después del juego anterior, cuando los Ladrones Fantasma se toman unas vacaciones que deben interrumpir para investigar unos extraños sucesos que suceden en distintas ciudades japonesas. No tardan en descubrir que en el Metaverso hay unas cárceles en la que los monarcas encarcelan a la gente para cambiar sus corazones y que se conviertan en seguidores incondicionales. Los Ladrones Fantasma deberán descubrir cuál es el mal que ha corrompido a estas personas para que los ciudadanos recuperen su normalidad.

En Strikers vuelven los protagonistas de Persona 5, sin perder su carisma, y se añaden otros dos personajes nuevos: Sophia, una dulce e ingenua IA aliada de la Humanidad y el investigador Zenkichi Hasegawa, que aporta un toque de humor.

Strikers -que ha salido, con los textos en español, en PS4, Switch y PC- no tiene la misma profundidad fuera del Metaverso que el juego en el que nacieron los Ladrones Fantasma, pero la mezcla de combate propio de los musou contra grupos numerosos de enemigos y los elementos de los enfrentamientos en Persona 5, con paradas tácticas para definir la estrategia, mantiene el atractivo para quienes acabaron enamorados de Persona 5 y quieren ver a los personajes en otras circunstancias.