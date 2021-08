Ibáñez: "Tenemos una deuda con las víctimas del terrorismo"

La Junta de Castilla y León explicitó hoy su apoyo a las víctimas del terrorismo en tiempos “convulsos”, dentro de un “escenario político nacional donde entra en juego la retribución moral a verdugos, por encima de las víctimas. “Esta Comunidad quiere demostrar nítidamente al lado de quién está: con las víctimas y con sus familias. Es una cuestión de dignidad”, aseguró el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez.

“Nuestra Comunidad autónoma tiene una deuda permanente con las víctimas del terrorismo, con los castellanos y leoneses que se vieron en la dificultad vital de soportar un ataque contra su vida y la de su familia. Un hecho que cambia la perspectiva y que no puede sino mover las conciencias de quienes hemos sido testigos de tales afrentas”, añadió.

Ángel Ibáñez hizo estas declaraciones en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, adonde acudió para participar en el acto de entrega de medallas a las víctimas del terrorismo en la Comunidad autónoma.

El consejero de la Presidencia incidió en los términos “dignidad, memoria y reparación” como palabras “clave” en este contexto. “No hay más que echar un vistazo a la actualidad, cuando hemos podido comprobar con estupor y con vergüenza ajena cómo en algunos lugares se recibe a los verdugos como héroes ante la impotencia de las víctimas, que se añade a una sorprendente actitud de pasividad de quien debería velar, en primer término, por proteger la dignidad y la memoria de esas víctimas y de sus familias”, criticó.

De esta forma, aseguró que, en Castilla y León, “nos van a encontrar al otro lado” porque la “obligación moral” de “distinguir nítidamente” quiénes son los terroristas y quiénes, las víctimas. “Evitar acercamientos en el sufrimiento de los unos, que eligieron el camino de la violencia, y de las otras, que no eligieron serlo”, apuntó.

“Tenemos la obligación de proporcionar a las víctimas la victoria moral que supone ofrecer el relato de lo sucedido de verdad y eliminar el lenguaje perverso con el que se pretende justificar la violencia por la supuesta existencia de un conflicto que, en realidad, nuestra sociedad nunca ha tenido, con ideología o religión alguna, y menos aún, en un país en el que cualquier objetivo político ha podido ser expresado con libertad y sin violencia”, expuso

En cuanto a la memoria del terrorismo, Ibáñez Hernando precisó que se refiere a las personas asesinadas, heridas, secuestradas y amenazadas y a sus familiares y amigos, así como del significado político y “simbólico” de las victimas. “Son representantes involuntarias de una sociedad cuya vida en paz y democracia ha sido atacada”, subrayó. “En definitiva, memoria, como lugar de encuentro de las víctimas con la sociedad y, en honor a la memoria de nuestras víctimas, vamos a rechazar siempre todos los proyectos políticos que sean insolidarios, intolerantes y supremacistas, que no son mejores ni están imbuidos de mayor legitimidad por el hecho de que ya no sean defendidos con la violencia”, agregó.

Ley de Víctimas del Terrorismo

En este sentido, el consejero valoró la “gran importancia” de las medidas de carácter educativo que contiene la Ley de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, que “persiguen la promoción de los valores democráticos y del conocimiento de la historia, la evolución y las consecuencias de las distintas formas de terrorismo”.

Por último, Ángel Ibáñez hizo hincapié en la reparación y aludió al marco jurídico establecido por la Ley autonómica. “Contempla un singular régimen de protección para las víctimas y para sus familias en cuestiones como el acceso a la cultura, vivienda, educación, empleo público y mercado laboral. La Comunidad hace un reconocimiento honorífico hoy a las víctimas del terrorismo en Castilla y León”, rubricó.

“Gracias por dar un paso adelante y por defender la virtud de la libertad y la vida frente a la sinrazón y la barbarie. No estáis solos y nunca lo estaréis”, concluyó, además de apostar por una sociedad “sensible, concienciada y atenta” que “sea capaz de superar futuros obstáculos y que no se vea zarandeada por corrientes volátiles de opinión que puedan hacer pensar que cumplir una pena es venganza y no justicia”.