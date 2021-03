La inmigración cerca a Biden

El creciente número de niños indocumentados que viajan solos en México hasta la frontera y entran en Estados Unidos de manera irregular está tensando la cuerda sobre la cuestión migratoria en la Casa Blanca, obligando ayer al Ejecutivo del presidente estadounidense, Joe Biden, a tomar medidas drásticas: movilizar a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA).

En un comunicado, el máximo responsable de inmigración del país, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, anunció que la FEMA apoyará a otras agencias del Gobierno durante los próximos 90 días para «recibir, albergar y trasladar de manera segura» a los menores que están llegando a la frontera con México.

Según cifras publicadas por The New York Times, 3.250 niños fueron detenidos en las últimas dos semanas en el límite entre los dos países y están siendo atendidos en unos centros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) que están diseñados para albergar adultos, no a pequeños.

La ley estadounidense establece que los menores pueden permanecer un máximo de tres días en esas instalaciones, pero luego tienen que pasar a unos albergues del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), encargado de entregarlos a un familiar o tutor hasta que se resuelva su caso migratorio.

No obstante, los centros de la CBP están tan colapsados que no da tiempo a procesar a los pequeños y están siendo detenidos una media de cuatro días, según documentos a los que accedió CNN.

Mayorkas reconoció que las instalaciones de la CBP «no son un lugar para un niño» y prometió que los menores serán trasladados a centros designados para ellos «lo más rápido posible».

Casos excepcionales

El Gobierno de EEUU suele pedir ayuda a FEMA en caso de desastres naturales, como huracanes, aunque el Gobierno de Barack Obama (2009-2017) también recurrió a esa agencia en 2014, cuando miles de niños procedentes en su mayoría de El Salvador, Honduras y Guatemala alcanzaron la frontera.

La llegada de migrantes y refugiados a EEUU se ha disparado en los últimos meses, ya que muchos ven a Biden como una figura más compasiva que su antecesor, Donald Trump (2017-2021), circunstancia que además han usado las redes de tráfico de personas para hacer negocio.

Pero, mientras el Gobierno de Biden insiste en el mensaje de que la «frontera está cerrada» y pide a los indocumentados que no emprendan el viaje al norte, los republicanos usan el tema para presionar y criticar a la Administración.

Por ejemplo, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, acusó a Biden de haber provocado una «crisis en la frontera» y culpó a los sin papeles del aumento de número de contagios de coronavirus