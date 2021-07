Whit Anderson reflexiona sobre su vida, que el jugador se encargará de ir escribiendo por el pasado al tomar las decisiones que considere conveniente en cada encrucijada del camino de los retazos de la memoria del protagonista, que llegan de forma aislada. La historia de Where the Heart Leads (PS4) tiene múltiples ramificaciones según el camino que vaya eligiendo el jugador y no hay opciones buenas ni malas; simplemente, cada una lleva la historia por una ruta diferente y la decisión que pueda parecer más insignificante puede tener consecuencias años después en la vida de Anderson y de su familia, lo que consigue que cada partida sea diferente y anima a la rejugabilidad para explorar nuevas opciones. Eso sí, ha salido solo en inglés.