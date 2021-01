Ávila, "espacio seguro" para los Reyes Magos

Los Reyes Magos de Oriente ya tienen en su poder las llaves de la ciudad de Ávila después de que el alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, se las entregara al emisario real este lunes, lo que sin duda facilitará la entrega de regalos que tendrá lugar a lo largo de la mágica noche del 5 de enero.

Melchor, Gaspar y Baltasar no recorrerán este martes las calles de Ávila en la tradicional cabalgata debido precisamente a las restricciones que impone la pandemia, pero a cambio mantendrán entrañables encuentros con los niños abulenses en la Sala Sinfónica del Lienzo Norte, que este lunes acogió los primeros pases de este nuevo formato de cabalgata estática al que con aforo reducido y un estrictor protocolo sanitario asistieron alrededor de mil pequeños.

Desde las diez de la mañana y hasta las nueve de la noche de este martes unos tres mil niños acudirán hasta allí para ver en persona a los Reyes Magos de Oriente, según explicó el gerente del Lienzo Norte, Gonzalo Súnico, que anima a las familias a completar el aforo en los pases de por la mañana, que es en los que todavía quedan algunas plazas libres.

Desde el mismo momento en el que los niños y el adulto que les acompaña cruzan la puerta del Lienzo Norte comienza a aplicarse el protocolo sanitario que lo convierte en un «espacio seguro», según lo calificó José Ramón Budiño, portavoz del equipo de Gobierno, que estuvo presente en uno de los pases de la tarde. Los pequeños que acudieron a ver a Melchor, Gaspar y Baltasar se pusieron gel en las manos en los dispensadores que hay en el ‘hall’ y allí mismo esperaron pacientes a que el personal autorizado les fuera tomando la temperatura. Una vez en la Sala Sinfónica, un ejército de azafatas se encarga de evitar aglomeraciones entre los asistentes acomodando a las familias en las butacas que previamente tienen asignadas a través de las invitaciones que recogieron en días previos. Por supuesto, para mayor seguridad y cumpliendo la normativa sanitaria que impone la Junta de Castilla y León un aforo que habitualmente se acerca a las mil localidades ha quedado reducido a 465 en cada uno de los 17 pases que irán sucediéndose entre los dos días, aproximadamente uno cada hora.

Cada uno de los encuentros de los niños con Melchor, Gaspar y Baltasar dura quince minutos y el tiempo entre uno y otro pase se destina a la desinfección de la Sala Sinfónica, de manera que el público que ocupe ese espacio lo haga en condiciones plenas de seguridad sanitaria. De hecho, esa tarea la lleva a cabo el personal de una empresa especializada en desinfecciones, que utiliza «un producto en base alcohol que se evapora en pocos minutos y que no moja las butacas ni el tejido de la sala», lo que además de hacerlo un líquido «totalmente seguro» lo convierte en «totalmente efectivo de cara al público», detalló el gerente del Lienzo Norte.

El protocolo que se aplica en los distintos pases de la cabalgata estática incluye también distintos itinerarios de entrada y de salida, de forma que los asistentes que salgan del encuentro con los Reyes Magos no coincidan con los que entran. Para mayor seguridad, además del personal del Lienzo Norte hay agentes de Policía Local y voluntarios de Protección Civil supervisando que se cumplan las medidas. Eso sí, el mensajero real que da la bienvenida a los niños desde el escenario también les recuerda la necesidad de que no se quiten la mascarilla, de que no se levanten de sus butacas y de que no deben comer ni beber durante el tiempo que allí permanecen. A la vista de los hechos, los pequeños cumplen. No obstante, La8 de Ávila transmite este martes la cabalgata estática a las 17 y a las 20 horas.