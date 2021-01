La España de las ocho naciones echa a andar

Sánchez ha decidido, quizás lo pensó ya hace un año y ahora ya sin disimular, que la COVID-19 a él, a su persona presidencial, ni fu ni fa. Que está inmunizado. No se sabe si en lo personal lo ha pasado, que no sería de extrañar con todo su entorno familiar y ahora hasta el valido contagiado pero, en lo político, está seguro de gozar de anticuerpos y que no le va a afectar en lo más mínimo en lo que le importa: el poder y seguir aferrado a él y a su gobierno Frankenstein que ya forma parte de su todo y de su destino personal. Sánchez, Iglesias y el separatismo es ya la tripleta de poder que pretende establecerse en España no solo en esta legislatura sino por lustros y décadas.

Solo así puede entenderse lo que está sucediendo y que se demuestra de manera descarnada en lo ha pasado estos días de atrás. La desaparición, en lo que al virus compete, de Sánchez, su ministro a la fuga por orden suya, la negativa contumaz a asumir cualquier decisión de carácter nacional para afrontar la dramática situación y volcarse totalmente en las elecciones catalanas y proseguir sin más con su hoja de ruta. Que ahora se concreta en un asunto esencial para ellos: consolidar el pacto con los separatistas de ERC y la marca catalana de Podemos para seguir adelante con un proyecto a escala estatal.

Es evidente, para quien quiera verlo, que no es lo frecuente hoy, que el presidente se ha quitado de en medio la pandemia y la ha soltado como un fardo sobre las administraciones autonómicas. Ni aparece ya siquiera para el monsergón dominical. La tercera ola, un tsunami demoledor que está dejando las cifras más terroríficas de infección y mortandad es algo que no quiere ni tocar ni que se le relacione visualmente con él y menos con una acción de Gobierno que supondría asumir alguna responsabilidad. Lo hace convencido de que ello, de que con el borrado de la memoria y la implantación mediática en el cerebro colectivo del cuento gubernamental, no le afecta apenas en su pedestal ni conlleva riesgo alguno electoral.

Por tanto, no tiene la menor importancia ni ha de preocuparse porque estos 11 meses anteriores hayan sido un cúmulo de ocultaciones, mentiras, ineptitud, inutilidad y hayan colocado a España en el podium de la mortalidad y del desastre económico mundial. No pasa nada, porque él permanece incólume, inmunizado y puede olímpicamente pasar de la COVID y que con el virus se apañen los demás y que ya, la enormidad de las cifras las convierte en estadística y da igual 50, que 80, que 100.000 muertos. Que lo que importa es hacer las elecciones catalanas y conformar allí para consolidar a escala nacional, de las ocho naciones que a bote pronto le salían a Iceta su plan de futuro y continuidad.

Illa es quien tiene esa misión. Resulta ya ocioso ya señalar la ignominia ética y desvergüenza moral que supone su fuga del ministerio pero, para ello, también parece haber inmunidad del rebaño social, y es cuestión de señalar cual es la intención y el propósito. Illa, como Iceta, tienen asumido como propio, y no de ahora, el principio esencial del separatismo, y de la extrema izquierda podemita, del derecho a robarnos el voto a los demás, que ellos llaman decidir, y que es hacerlo ellos por todos. O sea, el derecho de secesión y de ruptura de la unidad territorial y constitucional de España.

El ministro, prófugo de su deber, a lo que va allí es a pactar si les salen a Sánchez las cuentas que les ha echado Tezanos y el infectado Iván. Y a lo que viene Iceta aquí es a introducir eso como doctrina consolidada del sanchismo triunfante en los barones autonómicos. Que verán en que quedan sus asquitos y pamemas. En nada. Tragarán lo que dijeron que nunca tragarían y, luego, dirán que la mierda es un bizcocho.

Ese es el futuro diseñado y en eso está el triunvirato de poder, con los guardianes de las esencias democráticas, según la nueva doctrina, o sea lo filoetarras de Bildu, sacando tajada de la situación. A ellos, ya les está pagando Marlaska llevándoles los presos a casa y ahora entregando al gobierno autonómico la plenitud de competencias penitenciarias.

Indultos. A los sediciosos catalanes les caerá, más pronto que tarde, el indulto preceptivo y no se extrañen en absoluto que Illa haga petición pública de perdón por hacerles juzgado y condenado. Los responsables de su sedición y prevaricación será la malvada España y sus represivas leyes. Más o menos camuflado, pero lo verán. Como es muy probable que veamos que Cataluña acabe teniendo una independencia de hecho y jurisdicción manteniendo, sin embargo, una aparente y perversa ligazón con el conjunto de España.

En plata, que sean independientes de facto y que ni el Estado, ni sus instituciones tengan allí nada qué hacer ni qué decir pero que ellos sí puedan intervenir en la política común y gozar de los privilegios que esa ficticia pertenencia les confiere. O sea, que Cataluña será independiente de España, pero España de Cataluña, no.

Ese es el gran «desafío» del que habla Sánchez, o sea, su gran objetivo. Pactado ya con Iglesias, con Junqueras y demás. Detrás vienen Urkullu y Otegi y, luego, no se olviden, Armengol y Puig. La España de las Ocho Naciones ha echado a andar. Y esas, solo para empezar.