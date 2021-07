La Junta solo aplicará medidas específicas para los jóvenes

La Junta de Castilla y León descarta una vuelta brusca a la fase dos de la desescalada y hoy aprobará medidas concretas sobre el ocio de los jóvenes, dejando fuera de las restricciones a restaurantes o casas rurales. Será tras el Consejo de Gobierno que se celebrará hoy cuando el Ejecutivo regional de a conocer la nueva batería de medidas para hacer frente a la ola joven o quinta ola, que ayer volvió a marcar otro brutal repunte al registrar 1.517 nuevos contagios, el triple que hace una semana y hay que retrotraerse a principios de febrero para encontrar una cifra tan elevada. De manera paralela a los contagios crecen los brotes, con 225, frene a los 186 del martes, con 1.312 casos vinculados. De esta forma, la Junta acometerá medidas «quirúrgicas» para «no hacer el daño donde no está» la covid-19, tal y como avanzó ayer el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea. «Tomaremos todas las medidas que sean precisas intentando no hacer el daño donde no está, ya que la gente de 15 a 30 años no está en los restaurantes ni en el turismo rural», explicó, por lo que «habrá que ser capaces de ser eficaces y lo más quirúrgicos posibles».

El vicepresidente aprovechó ayer una visita a la provincia de León para pedir a las diferentes administraciones que «hagan lo que hizo la selección española, jugar juntos» y «salir de la bronca permanente» para luchar contra la pandemia, porque «en este partido nos jugamos cosas muy importantes como la vida de los ciudadanos». Para ello, según informa Ical, aseguró que el Consejo de Gobierno de hoy tomará «todas las medidas precisas» intentando «no hacer el daño donde no está» la covid-19.

«Tenemos que tomar las decisiones a las que estamos obligados por la situación de la pandemia y tenemos que hacerlo de acuerdo a los números», dijo Igea, quien recordó que las cifras reflejan que «la incidencia está subiendo entre jóvenes de 15 a 30 años». Un grupo de edad del que «un porcentaje muy grande» no se encuentra en los locales de ocio nocturno, a los que se refirió como «un factor de riesgo para el que se tendrán que tomar las medidas que correspondan», sino que «está en los botellones, en los domicilios, las plazas».

Responsabilidad

Por ello, insistió en pedir al Gobierno de España, ayuntamientos y diputaciones, así como a su propio partido y Gobierno, que sean «responsables» y salgan «de la bronca permanente», porque «no se puede estar gestionando esto con una calculadora», algo que «es muy deprimente».

Sobre las posibles medidas que pueda aplicar la Junta de Castilla y León para hacer frente a esta nueva ola de la pandemia de la covid-19, Francisco Igea puso de relieve que «tras 16 meses todavía no existe la herramienta de la Ley de Salud Pública» y recomendó a los políticos que «se pongan en la mente de los ciudadanos y vean el espectáculo» que «no puede seguir así», concluyó.

«Urge retomar el uso de la mascarilla en la calle»

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reclamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que vuelva a retomar «cuanto antes» el uso obligatorio de la mascarilla en espacios exteriores. Fernández Mañueco calificó de «errónea» la decisión del Gobierno de España de suprimir su uso porque con ello se ha mandado a la sociedad un mensaje con la «falsa idea de que el virus ya no está con nosotros» cuando sigue estándolo. Por ese motivo, en su intervención en un acto de homenaje a los servicios esenciales durante la pandemia desarrollado en Zamora, pidió a Sánchez «corregir esa decisión cuanto antes» y argumentó para ello que «las mascarillas tienen eficacia» a la hora de prevenir contagios de frente a la covid-19.

El presidente autonómico de Castilla y León quiso enviar además un mensaje a los jóvenes, a los que volvió a reclamar «un último esfuerzo de responsabilidad» y por «protegerse y por protegernos a todos del virus». Al respecto, quiso poner de relieve la «gran generosidad y solidaridad» de los jóvenes al ser los últimos en la vacunación y les pidió disculpas por no haber podido vacunarles aún.

En ese contexto, recordó que la Junta administra todas las vacunas que recibe pero también es consciente de que «no son suficientes, necesitamos más dosis». Por ello, también volvió a reclamar al Gobierno de España más dosis, algo en lo que la Comunidad «insiste» todas las semanas porque tiene capacidad para administrar un mayor número de vacunas.

Además, tuvo palabras para recordar a las más de 11.000 personas que han fallecido por el coronavirus en la Comunidad y los más de 250.000 atendidos en los hospitales, sin olvidar a los que han pasado la enfermedad.