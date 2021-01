Los protagonistas del 14-F

Salvador Illa. Candidato del PSC a la Presidencia del Govern

El hombre más nombrado en los últimos meses

En un movimiento inesperado y negado por el protagonista apenas 24 horas antes del anuncio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intentó dar un golpe sobre la mesa hace unas semanas al elegir al por entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, como candidato del PSC a la Generalitat. El líder socialista tiene el convencimiento de que, tal y como vaticinaba la reciente encuesta del CIS, su formación puede ser la más votada e Illa tiene posibilidades de convertirse en el próximo mandatario autonómico, lo que abriría una nueva etapa en la política catalana que dejaría atrás la crisis de convivencia que el Gobierno central achaca al independentismo.

Aun sin alzarse directamente con la Presidencia de la Generalitat, en Moncloa se estima que podría lograr ese mismo objetivo a través de distintos pactos postelectorales, especialmente con En Comú y ERC. Esa colaboración con los separatistas parece en este momento más fácil que meses atrás después de las negociaciones en Madrid en las que se logró que el partido de Oriol Junqueras respaldara los presupuestos generales del Estado para este año.

Aunque no lo confirmen públicamente, la decisión judicial de mantener los comicios el 14.F beneficia a los socialistas, convencidos de que se podrán aprovechar del efecto Illa, una de las caras visibles de la lucha contra la pandemia.

Oriol Junqueras. Líder de ERC en prisión por su participación en el procés

El ausente que siempre está presente

ERC espera que su líder, Oriol Junqueras, y el resto de dirigentes del partido en prisión puedan participar en la campaña electoral del 14F, ya que al cumplir una cuarta parte de sus condenas tendrán permisos penitenciarios, aunque la formación secesionistas ignora todavía en cuántos actos y en cuáles podrán estar presentes. Pero, aunque Junqueras no logre los beneficios penitenciarios -algo poco probable teniendo en cuenta que la decisión depende de la Generalitat- el líder del partido será parte fundamental de la campaña. Y es que Junqueras sigue marcando la hoja de ruta de ERC, aunque esté en prisión.

Más allá de su omnipresencia en la formación, el líder separatista será protagonista de la campaña por otra cuestión: su posible indulto. Se hablará, seguro, de la gracia penitenciaria tanto para él como para el resto de independentistas que está en prisión por sedición tras lo acontecido el 1-O. De hecho, ese posible favor del Gobierno o una reforma del Código Penal que beneficie a los secesionistas encarcelados podría ser una moneda de cambio exigida por ERC en caso de que el PSC necesite su apoyo para gobernar si los socialistas ganan en las urnas. Un posible pacto para alcanzar el poder que niegan desde ambos partidos, pero que parece mucho más factible tras el entendimiento a nivel nacional para sacar adelante los Presupuestos.

Inés Arrimadas. Presidenta nacional de Ciudadanos

El futuro naranja se juega en Cataluña

Ciudadanos hizo Historia en las últimas autonómicas de Cataluña al imponerse a las formaciones separatistas. Sin embargo, su victoria no sirvió para que su entonces candidata, Inés Arrimadas, alcanzase la Presidencia de la Generalitat, ya que los independentistas se aliaron para formar el Gobierno regional.

Aquel triunfo en las urnas sirvió para empujar a la formación naranja también a nivel nacional. Era la época de vino y rosas, con Albert Rivera, el presidente estatal del partido, soñando incluso con llegar a La Moncloa o, como mínimo, en ser la llave para la conformación del Ejecutivo central.

Muy lejos queda todo eso para Ciudadanos, inmerso en una crisis de incierto futuro. Su descalabro en los últimos comicios generales llevó a Rivera a dejar el partido y la política, cediendo el liderazgo, precisamente, a Inés Arrimadas, que, de momento, no ha logrado cerrar todas las heridas internas. De hecho, la candidatura naranja a la cita del 14-F es un claro ejemplo. Laura Roldán, la candidata elegida por las bases naranjas en las primarias, fue desplazada por la dirección del partido que, en su lugar, colocó a Carlos Carrizosa como cabeza de lista. Roldán, finalmente, acabó como número dos de la candidatura del PP por Barcelona. Un cambio de colores que vino acompañado de duros reproches al liderazgo de Arrimadas.

Ignacio Garriga. Candidato de Vox a la Presidencia del Govern

La incógnita que apira a dar el sorpasso

Desde que en 2018 Vox irrumpiera con fuerza en el Parlamento andaluz con 12 escaños, la formación de Santiago Abascal no ha dejado de crecer en las distintas citas con las urnas, aunque su rendimiento en los comicios siempre es una incógnita, sobre todo por la cantidad de voto oculto que, según los expertos, aglutina. Es decir, hay muchas electores que no confiesan su intención de votar a los derechistas, lo que desvirtúa sus resultados en las encuestas.

A pesar de ello, los sondeos son muy favorables al candidato de Vox a la cita del 14-D, Ignacio Garriga, al vaticinar un posible sorpasso al PP. Según el último Barómetro del CIS, poco dado a hinchar a los de Abascal en sus encuestas, la formación podría alcanzar los 10 escaños, en el máximo de su horquilla de voto. Un éxito teniendo en cuenta que llega a las elecciones sin ningún diputado en el Parlament. Esa cifra, además, la situaría por delante de los populares que alcanzaría los siete escaños, lo cual, pese al sorpasso, también sería una pequeña victoria para el partido de Pablo Casado (liderado en Cataluña por Alejandro Fernández), ya que parte con solo cuatro diputados.

Lo que parece descartado, a pesar del crecimiento de estos partidos, es que una unión constitucionalista (con Cs, Vox, PP y PSC) arrebate el poder a los separatistas, ya que los socialistas de Illa no se plantean esta opción.