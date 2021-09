Ayuso redobla su apuesta por el liderazgo

Lejos de retroceder ante las reticencias de la dirección nacional del PP, Isabel Díaz Ayuso sigue doblando su apuesta por liderar el partido en Madrid y exige celebrar pronto el congreso para dar «normalidad» a la organización, mientras en Génova el malestar es cada día más evidente. «Yo creo que ya hemos hablado demasiado de esto. Los ciudadanos deben pensar que qué hacemos mirándonos a nosotros mismos en vez de mirarles a ellos. No entienden que en estos momentos estemos enfrascados en esto en vez de solucionar los problemas tan graves que tiene Madrid, que tiene España. Que llevamos ya un tiempo con lo del PP de Madrid», lamentó ayer el portavoz nacional de los populares y posible rival de la baronesa por el liderazgo, José Luis Martínez Almeida.

El desencuentro, que ha crecido en la última semana, podría incluso inmortalizarse en una foto: la de la ausencia de Ayuso en la mesa de presidentes autonómicos de la convención nacional del PP el 2 de octubre en Valencia. Si finalmente su viaje a Estados Unidos impide que acuda a la ciudad levantina, será la única que quede fuera de la instantánea.

Después de que el presidente del PP, Pablo Casado, introdujese en la pugna por el poder de la formación al alcalde de la capital de España, la líder madrileña ha dejado atrás la cautela inicial con la que, tras confirmarse su candidatura, evitaba el debate orgánico. Con el Palacio de Fuensalida, en Toledo, como escenario, deslizó ya el pasado viernes el argumento con el que desde su entorno apuntalan su decisión: el de Madrid es el único partido que no está liderado por un presidente autonómico y el objetivo es devolver la normalidad.

Ayuso detalló en público los motivos para presentarse después de que Génova se abonara a la tercera vía: que un tercero -ni alcalde, ni presidenta- lidere la organización para asegurar que las tareas de Gobierno no restan músculo al partido. «Soy mujer y puedo hacer dos cosas a la vez», replicó la baronesa que ahora ha abierto otra batalla: la fecha del cónclave regional.

Una gota que ha colmado el vaso de la paciencia en Génova, donde crece la incomodidad con el ruido generado desde la Puerta del Sol, sede del Ejecutivo madrileño. No toca y no tocará hasta el primer semestre de 2022 -por mucho que Ayuso le haya entrado la prisa-, repiten desde la dirección nacional. «El Congreso de PP de Madrid es en 2022 y ya está. Cuando llegue el 2022 hablamos de eso», apuntó ayer en esta línea el portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, que insistió en que la prioridad ahora es la convención nacional. Sin embargo, la pugna por Madrid puede ensombrecer este hito del partido.

En Sol no parece preocupar. No barajan pasos atrás, aunque sí ven con buenos ojos una posible candidatura de consenso, con una salvedad: la cabeza de lista, Ayuso, no está en debate.