Asaja hace balance del 2020

La Organización Profesional Agraria ASAJA ha hecho balance del año que finaliza para el sector en la provincia de Ávila y también de Castilla y León. Presentaron el balance y las reivindicaciones del sector para el nuevo año 2021, los presidentes de Castilla y León de la organización, Donaciano Dujo y el provincial, Joaquín Antonio Pino.

Joaquín Antonio Pino destacó que las movilizaciones en el campo, las grandes tractoradas llevadas a cabo en Arévalo y Ávila, con las que comenzaba el año y que reivindicaban unos precios justos. Durante el verano se denunció lo que calificó como «bajada artificial de los cereales», que provocó pérdidas en una explotación media entre 12.000 y 15.000 euros. Señaló que esta situación había sido generada por las «artimañas de los intermediarios, que no han sido atajadas por los diferentes Gobiernos». En cuanto a actividades de la organización también se refirió el proyecto innovador que utiliza tecnología satelital, que impulsó Asaja de Ávila junto con la Universidad de Alcalá para cultivos de cereal de secano, que tienen un escaso margen de beneficio por hectárea. Este sistema permite detectar plagas y poder utilizar los fitosanitarios y uso de fertilizantes de una manera más eficaz. Denunció también que hay cuestiones que la Consejería de Agricultura no ha cumplido con los acuerdos a que se llegaron en unas mesas de negociación a finales del año 2019. Este incumplimiento de la Consejería, según Pino, no se han realizado contrataciones dignas para el personal veterinario que realizan las campañas de sanidad animal y han vuelto a sacar contratos con empresas externalizar que han seguido realizando contrataciones precarias a los profesionales.

Otro problema denunciado es el de las placas solares que pretendían instalar en una zona de pastos del término municipal de Las Navas del Marqués, proyecto que, según Pino, está de momento paralizado. «Asaja ha sido la única organización que ha estado al lado de los ganaderos de Las Navas y en contra de un proyecto apoyado por el Ayuntamiento que pretendía llenar una zona de gran riqueza ambiental de placas solares. Solo pido al alcalde que recapacite y a los grupos de la oposición que hagan una oposición constructiva y en defensa de los ganaderos y de los habitantes de Las Navas».

También denunció el tema de la fauna salvaje, los ataques de lobos y los daños que provocan en las ganaderías. Señaló que todos los años unos 1.500 animales de la provincia de Ávila mueren por ataques de Ávila, según los datos oficiales, aunque según Asaja estas muertes podrían llegar a los 2.000 ejemplares. «Es una exageración, supone que estos ataques en la provincia de Ávila son el 50 por ciento de los daños que el lobo provoca en Castilla y León y supone unas pérdidas económicas entre 3 y 4 millones de euros a ganaderos en la provincia de Ávila. De estos tres o cuatro millones la Junta está abonando unos 600.000 euros al año. Por este motivo Asaja ha encabezado las reclamaciones judiciales que esperan puedan celebrarse las vistas a lo largo del próximo año. En este sentido denunció las intenciones del ministerio de Transición Ecológica que pretende una mayor protección del lobo en toda España.

Donaciano Dujo destacó a nivel regional cuatro hechos ocurridos durante el año 2020 trimestre a trimestre con cuatro hechos que han afectado al sector en Castilla y León. En este sentido habló de las movilizaciones en el primer trimestre reivindicando unos precios justos. En el segundo trimestre, la declaración de la pandemia y la declaración del sector como esencial por parte del Gobierno. Momento en que los trabajadores abandonan las reivindicaciones y a pesar de las dificultades se trabajó más que nunca, comprometiéndose a que el país no quedara desabastecido. El presidente regional de Asaja destacó en el tercer trimestre la excelente cosecha tanto en agricultura como en ganadería, pero a su vez denunció el problema de los precios y que se continuara permitiendo la venta a pérdidas, a pesar de no estar permitido por Ley. Por último, en el último trimestre destacó la aprobación de la nueva Política Agraria Común. «No nos gusta. No os beneficia y hay menos presupuesto. Llega con retraso y exige más medidas medioambientales que solo sirven de cara a la galería, pero no favorecen al medio ambiente».

Pidió a la Consejería de Agricultura que incrementara las inversiones y aumente la superficie de regadío, respecto a la de secano. También exigió una bajada de los seguros agrarios. Se lamentó también de la crisis que ha afectado al sector ganadero, pues las ayudas son escasas y no han llegado a sectores como el vacuno de carne. Recordó que durante el último año se han perdido 250.000 animales y unos 500 ganaderos.

Algo positivo que valoró fue el relevo generacional, que se está produciendo en el sector. En Ávila, en concreto, dijo que cada año se está incorporando cerca de un centenar de jóvenes.

En cuanto a las peticiones para el año 2021, además de acabar con la pandemia y que se repitieran las condiciones de las cosechas del 2020, también reclamó un cambio en la Política Agraria Común que se prepara para el período 2023-2027. También se refirió al Plan Hidrológico del Duero 2021-2027 reclamó un incremento de la superficie de regadío y que no se retirara ninguna hectárea de regadío de aguas subterráneas. Criticó los posicionamientos de algunos ministerios como el de Transición Ecológica por el incremento de la protección del lobo o las medidas que se han anunciado para subir el IVA a las bebidas azucaradas que, según dijo, tendría una grave repercusión para el sector en esta comunidad. Por último lanzó una advertencia al PSOE de Castilla y León «Con estas denuncias y las subidas de impuestos que no se quejen después de que no tiene votos en Castilla y León. Porque con estas acciones, aquí no ser les va a votar».