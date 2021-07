Los sindicatos valoran el preacuerdo en Caixabank

Valoración positiva la que han realizado los sindicatos después de alcanzar un principio de acuerdo en la negociación laboral que se está llevando a cabo en Caixabank con la que, a su juicio, se reduce el impacto del ERE al conseguir que «el cien por cien de las salidas sean voluntarias» y haya mejoras laborales para la plantilla.

El secretario de Acción Sindical de UGT en Caixabank en Castilla y León, José Luis Herráez, en declaraciones a Diario de Ávila, aseguró que «supuestamente la semana que viene, aún no tenemos el día exacto, se va a realizar la redacción del acuerdo y en esa redacción vamos a ver cómo se desarrolla, cómo se plasma todo por escrito y si hay conformidad lo ratificaremos con la firma». Todo apunta a que podría ser a principios de semana.

Herráez precisó que ese principio de acuerdo al que se ha llegado «no es malo» para los sindicatos, «en primer lugar hay que valorar la situación que hemos vivido, que ha sido muy compleja, ya que desde el primer momento y hasta casi el último teníamos los despidos forzosos encima de la mesa, y al final no deja de ser la medida más traumática que puede haber en un ERE. Eso lo conseguimos frenar hace 48 horas, en la madrugada del martes, el quitar la forzosidad en las salidas, cosas que nos ha costado muchísimo y que veíamos como primordial, y en el momento en que se consiguió eso se abrió la espita de la negociación real».

En este sentido, precisó que «nosotros lo teníamos muy claro desde el primer momento, mientras hubiera forzosidad en las salidas no íbamos a atender ningún tipo de negociación y ha sido lo que ha tenido enrocado el proceso este tiempo de atrás».

A su vez, continuó diciendo, que «en el momento en que se abrió eso, a partir de ahí hemos ido negociando otro tipo de medidas, como son las condiciones de reorganización y reestructuración, y estamos bastante conformes, porque a la hora de reestructurar han planteado medidas que a priori nos parecen más o menos buenas, ya que se habla de pequeñas movilidades geográficas condicionadas, controladas por un seguimiento exhaustivo en la mesa de negociación».

No obstante, advirtió que «hay que ser cautos y vamos a esperar a la semana que viene cómo se hace la redacción del mismo».

En el caso concreto de la provincia de Ávila, el representante de UGT señaló que «aún no podemos saber con exactitud» hasta que no esté reflejado por escrito los que se pueden ver afectados por ese ERE. En principio, señaló, «nos van a dar una cifra, luego habrá que ver las adhesiones que hay, la gente que se quiere apuntar de forma voluntaria, y todavía es una quimera». De momento se está hablando de 54 trabajadores afectados, con una posibilidad de que esa cifra se redujese, «pero aún no lo tienen que ratificar».

Y en cuanto al cierre de oficinas, aún habrá que esperar a que la empresa lleve a cabo la reorganización una vez que se produzca la ejecución del ERE.